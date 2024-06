Lovre je u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo bio zvijezda večeri, a sve je krenulo onoga trenutka kada se Klara suprotstavila Alanu zbog njegova ponašanja prema Danijeli. Alanu se Klarine riječi nisu svidjele te ju je nazvao balavicom, a Lovre nije razmišljao ni trenutka treba li Klari stati u obranu.

"Čuješ ti majmune! Balavica je bila moja bivša žena. Zato, ako imaš se kome obratiti, obrati se meni", rekao je Lovre Alanu, a ostale djevojke su ga pohvalile zbog hrabrosti.

"Zanimljivo mi je kako je Lovre branio Klaru iako nisu baš u dobrim odnosima", rekla je Nikolina.

"Kako je on potegnuo za svoju Klaru. To mi je lijepo. Nisu zajedno, ne vole se, ali je poštuje kao osobu. To je dovoljno", nadovezala se Tina, a pozitivno mišljenje imala je i Ana: "Mi smo za Lovru koji je obranio svoju gospođu."

Foto: RTL Lovre i Klara - Brak na prvu

Što kaže Klara?

Klara mu se također zahvalila, a potom prokomentirala cijelu situaciju.

"Ne mogu reći da me to iznenadilo. Više bi me iznenadilo da nije tako reagirao. Hvala mu sto puta što je tako reagirao", zaključila je.

Podsjetimo, Alan je vodio razgovor s Nikolinom o odnosu između njega i Danijele, a Klara nije ostala imuna na njegove komentare te je eskaliralo čašćenjem uvredama za stolom.

"Šta ti tu serkaš Nikolini! Nikolina te nije ni vidjela! Vidjela te jednom i sad ti njoj tu prodaješ neke priče već pola sata! Daj ajde molim te, nemoj izvoditi predstavu. Svi te za ovim stolom znaju… Kako si se ponašao prema Danijeli!", odgovorila mu je Klara.

Foto: RTL

Alan Klari nije ostao dužan.

"Aj' ti balavice šuti molim te. Ti šuti", bile su Alanove riječi.

