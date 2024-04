U posljednjoj epizodi RTL-ovog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji sada pratimo i putem platforme Voyo, Lovre i Klara su imali nesuglasice od jutra, koje su se tijekom dana dodatno pogoršale. Na ceremoniji odluka, Tamara je izazvala dodatno nezadovoljstvo kod Lovre jer mu je rekla nešto što ga je povrijedilo.

Referirajući se na njihovu raniju šalu s jednog od zajedničkih druženja, Tamara je u šali upitala Lovru: "Koliko identiteta danas mijenjaš?" Na to je Lovre burno reagirao.

"Ma napu** se ti ku**a!" odgovorio joj je brzo, što ju je ostavilo u čudu, a zatim je dodao: "Bar imam identiteta za razliku od 99 posto vas ovdje!"

Lovre je komentirao kako je Tamara uvijek ista, uvijek u istom raspoloženju, dok je on, prema vlastitom mišljenju, "makar kreten, ali malo nas je takvih".

Klara je odlučila intervenirati, pokušavajući shvatiti zašto se Lovre tako ponaša prema Filipovoj supruzi, koja nije imala loše namjere, no Lovre je odlučio ostati suzdržan i ignorirati nastavak teme.

"Više ne znam što bih rekla za njega, nemam riječi... Primijetila sam čim smo došli da je živčan, a to s Tamarom ga je još više naljutilo. Stalno nešto sebi priča u bradu, a kada ga pitaš ne želi reći", pojasnila je Klara.

Klara, Filip i Tamara, Brak na prvu

"Jel' se ja petljam s tobom ili idem komunicirati s ikim od vas?", upitao je Lovre Klaru, no namjera njegovog pitanja nije bila jasna. "Ona meni govori o krizi identiteta... Ovo ono i sad što!?", pojasnio je Lovre.

"Curka se zeza, što ti je!? Jesi se prošli tjedan i ti s tim zezao, što ti je sad?", rekla je Klara, dok je Tamara strpljivo čekala sa strane da dobije priliku ispričati se pobješnjelom Lovri.

Lovre, Brak na prvu

"Možda je bilo grubo s moje strane, nisam tako mislila. Bilo mi je jako žao što to nije prihvatio jer smo se do sada svaki put kada smo tako pričali zezali. On se isto smijao. S obzirom na to da je njemu to bolna točka, pripazit ću da ne budem pregruba i da ne idem na nešto što ga boli. Stvarno mi je žao", rekla je Tamara.

