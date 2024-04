Nastavlja se tjedan različitosti u "Braku na prvu", kada parovi uz pomoć zadataka stručnjaka pokušavaju pomiriti međusobne razlike. Nove epizode "Braka na prvu" možete pogledati i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Karmen i Jole dobili trebaju podijeliti jedno s drugim svoju najvažniju vezu ili iskustvo koje ih je izgradilo kao osobe. Karmen se odmah počela smijati jer je primijetila da je Jole progutao knedlu dok je čitao pismo koje su im poslali stručnjaci i pomislila kako mu neće biti ugodno podijeliti svoje strahove, no on je odlučno rekao: "Kao prvo, nemam nikakvih strahova. Jedino Boga poštujem."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Nije baš bio siguran i da će mu Karmen povjeriti nešto što nikome nije rekla, a ona je objasnila: "Ovo mi je baš težak zadatak i ne mogu reći da bih se osjećala sigurno podijeliti to, previše mi je rizično podijeliti to s nekim u koga nemam povjerenja jer povjerenje je nešto što se gradi. Nije mi bila ugodna pomisao da ću podijeliti nešto intimno i da će to biti viđeno javno."

Renata će provesti Josipa kroz svoj kvart i usput mu pokazivati svoju osnovnu i srednju školu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Lijepo mi je, družimo se, upijam… čak mi je lijepo s tobom", u svom stilu rekao je Josip. Alan će još jednom šokirati Danijelu svojim izjavama, a Tina i Tiago posjetit će prvu sobu za razbijanje u Zagrebu, gdje će izbaciti sve svoje frustracije.

Foto: RTL Foto: RTL

"Napravit ćemo i nešto dobro u ovom tjednu", rekla je Tina, a Tiago dodao: "Super je što ćemo nešto raditi jer kad smo doma, nema priče, nema razgovora, ovo će biti super za nas."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Kako će današnji zadaci utjecati na parove - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi "Braka na prvu".

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće "Brak na prvu", prvu epizodu sociološkog eksperimenta pogledajte već danas!