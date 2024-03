U sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo je u ovom tjednu bio fokus na novim parovima.

Mura Klara i Marko te Karmen i Josip su novi parovi koje pratimo u "Braku na prvu", ali što je sa starim parovima? Kako oni napreduju u njegovanju zajedničkog života?

Uselili su se, gotovo svaki slobodan trenutak provode zajedno i sada se upoznaju u pravom smislu te riječi.

Alen i Ana su se odlučili na jednu šetnju prirodom, a Alen je za to vrijeme zadirkivao Anu, rekavši šaljivo kako bi svi vidjeli njezino okretanje očima, samo da nije stavila naočale.

"Nisam već dugo. To nije dobro", odgovorila mu je Ana.

S druge strane imamo Antona i Renatu. Dok se Anton upustio u zahtjevnu igru šaha, hvatajući se za glavu s riječima da bi mu moglo ići nešto bolje, Renata je pokušala shvatiti što se krije iza njegove loše igre.

"Ima li to veze sa stresom od prijašnjih dana?", pitala ga je Renata, a on se složio da bi to mogao biti razlog.

Ne prestaju zbijati šale

Jedan od najomiljenijih parova za koje gledatelji tvrde da imaju posebnu kemiju, a ujedno su u emisiji stvorili jedno čvrsto prijateljstvo su Tamara i Filip koji su se opušteno družili u kuhinji.

Dok je Tamara mazala pekmez na kruh, Filip se šalio da njezina škemba tako samo raste.

Tamara je ispravila držanje i s osmijehom rekla: "Vidiš, sad je nema, to je samo stvar držanja", a nakon što joj je Filip ponudio voće kao alternativu za pekmez, odbrusila mu je da joj je to za nju prezdravo, na što je Filip prasnuo u smijeh.

Foto: RTL/Screenshot Foto: RTL/Screenshot

A Klara i Lovre? Njihov je odnos nešto pozitivniji u posljednje vrijeme, što je Lovre dokazao svojim pozitivnim komentarima upućenima Klari.

Dok je Klara plesala za vrijeme kuhanja, Lovre je iskoristio priliku za kompliment koji je pomalo iznenadio Klaru.

"Najmlađa i ujedno najseksi supruga u showu", rekao je, nakon čega se Klara uhvatila za glavu, ali je šok ubrzo nestao i nastavila je plesati.

