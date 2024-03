U novoj epizodi sociološkog eksperimenta "Braka na prvu", koji možete gledati na RTL-u ponedjeljkom i utorkom od 21.15 i na platformi Voyo, Josip i Renata pred ekspertima su pokazali nesklad.

Josipa je razljutilo to što Renata govori da joj je on fizički privlačan, no ne osjeća kemiju među njima.

"Sudjelovanje u eksperimentu je za Renatu blokada, drugo, Renata je žena koja će uvijek i svagda odabrati bad boya u odnosu na good guya. Postoji razlika između nice guya i good guya. Ja sam good guy, ali nisam bad boy", rekao je Josip ljutito, na što mu je Renata uzvratila: "Ti mene poznaješ deset dana i ti meni namećeš loše dečke u mom životu".

Ekspert Boris Blažinić dao je savjet paru.

"Moja poruka Josipu je da je važno postići cilj, a to je da se približavate, nego biti u pravu", rekao je.

Gledatelji "Braka na prvu" na društvenoj mreži pišu da je Josip burno reagirao, a time će još više odbiti Renatu.

"Po čemu je on to zaključio? Pretpostavka je majka svih z**eba. Nije mu trebalo ovakvo izražavanje, mislim da joj je tako samo pao u očima. Treba znati biti gospodin uvijek i kad nešto nije po nečijem. Bolje da je energiju potrošio na ljepše teme, možda bi je više zainteresirao", "Josip ne kuži da njoj oči sjaje zbog prijatelja", "Josip je viša uzaludna", "Filozof bez pokrića", "Ovo nema veze s Renatom", pisali su gledatelji.

