Renata i Josip u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" imaju problem u komunikaciji. Renata smatra da ju Josip ne razumije. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" pogledajte na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Imam osjećaj da on mene ne čuje. Debelo se nadam da to ne radi namjerno, ali često kada nešto kažem, on potpuno drugačije shvati i stavlja mi riječi u usta'', komentirala je Renata. ''To nije moj cilj ni moja namjera, nisam to pomislila, ni izrekla. Što pomislim kažem i nema uopće potrebu da to radi'', dodala je.

''Moramo se slušati, nemoj mi stavljati riječi u usta, ubuduće'', rekla je Renata Josipu, a on joj je odgovorio da i kada joj pokuša nešto reći, ona ga ne shvaća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

'Oni imaju problem'

Renata i Josip su komentirali Alanovo ponašanje prema Karmen, gdje on u njezinom društvu razgovara kao da je nema, a ne zove je ni imenom.

''Oni imaju problem i ja se uopće ne želim petljati u to, samo me zanimalo što se dogodilo'', rekla je Renata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Zašto on nju ne želi oslovljavati imenom, on to najbolje zna i njega treba pitati, a ovo što se celulita tiče – naravno da nije lijepo provocirati nekoga i na taj način pokušat poniziti. No, to je isto njihova stvar koju trebaju sami riješiti. Tko zna što je ona njemu sve rekla, nije da tražim izlike i opravdanja, no oni žive skupa i najbolje znaju kako im je i što se događa'', objasnila je Renata.

Josip je rekao kako na to nema ništa više dodati. ''Ne znam što bih rekao, odrasla je osoba, zna što čini i kome daje podršku. Neka djela govore za sebe'', zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment "Brak na prvu" pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće "Brak na prvu", prvu epizodu sociološkog eksperimenta pogledajte već danas!