Hedvigu Tandaru, bivšu kandidatkinju treće sezone 'Braka na prvu', eksperti su spojili sa Zoranom Bobovićem. U početku su frcale iskre, a par je uživao u ljubavi i neko vrijeme nakon showa. Međutim, došlo je do prekida zbog nepremostivih razlika.

Hedviga ponovno ljubi, a sada je konačno pokazala i tko je osvojio njeno srce. Na društvenoj mreži podijelila je snimku na kojoj se nalazi njezin partner.

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Kako je lijepo imati nekog pored, kao što tebe sad imam ja. Kako je lijepo biti čarobnjak, a ti moja čarolija", napisala je.

Hedviga je povodom Dana žena dobila buket cvijeća na poklon te posvetila dirljive riječi svim ženama.

"Sretan vam dan žene moje, da ste uvijek voljene, cijenjene i poštovane, zaslužujete cijeli svijet. I da, zahvalite svom muškarcu što je tu za vas i danas i inače. Cijenimo ono što rade za nas i mi ćemo biti cijenjene s njihove strane. Pružajmo si međusobno ljubav i razumijevanje pa makar od ovog dana nadalje. Zadržimo svoju posebnost, nježnost, brižnost i originalnost kako samo mi snažne, a krhke žene možemo i znamo", napisala je.

Podsjetimo, Hedviga je u prosincu 2023. ekskluzivno za RTL.hr otkrila da Zoran i ona više nisu zajedno. O novom dečku ima samo riječi hvale, a tvrdi da je ušao u njezin život u pravom trenutku.

"Bez da ispada da ga hvalim jer je moj, najljepša njegova karakteristika je mogućnost otvorene komunikacije i ne bježanje pred stvarnim problemima. Suočava me sa situacijama i kad bih se ja, potaknuta prošlim iskustvima, zatvorila u sebe jer sam podosta opečena. Dobro, naravno, to što je jako visok i snažan dodatni je plus, naravno. Nećemo se lagati, iako me osvaja djelima jer je u tome konkretan, a pažljiv, lijepo je gledati nekoga kraj kog se osjećaš zaštićenom. No pomalo, mjesec po mjesec, nećemo se u ništa zaletavati. Do sad ima sve pluseve", ispričala je ranije za RTL.hr.

