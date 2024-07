Gordana Gašparić Vrbljanin bivša je kandidatkinja prve sezone sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", u kojem su je stručnjaci spojili s Milanom Tokićem. Njihov odnos prošao je razne uspone i padove, no unatoč tome, do kraja RTL-ovog showa zadržali su titulu jednog od najskladnijih parova. Iako su na kraju odlučili da se neće okušati u ljubavi, odlučili su biti dobri prijatelji, no nakon nekog vremena bivši supružnici prekinuli su svaki kontakt.

Gordana je sada otkrila novosti iz svog života, čime se bavi te kako danas izgleda njezin odnos s Milanom.

"Idem na terapije. Imala sam malu operaciju na koljenu još u trećem mjesecu, no sad sam tek došla na red za terapije, odnosno teško sam dobila fizijatra. Na kontroli mi je ortoped, kad je čuo kad imam terapije, rekao da mi sad više ne budu ni trebale, ali vježbala sam kod kuće i dočekala termin. Ne mogu se požaliti. Dobro je. Bila sam i na moru mjesec dana", ispričala je za RTL.hr.

Gordana živi u Varaždinskim Toplicama pa su joj i terapije, na koje putuje pješice, jako blizu. "Razgibala sam koljeno jer puno šećem pa bez problema prođem tu udaljenost, samo je ovih dana malo prevruće", rekla je Gordana.

Gordana je za RTL.hr ispričala i kako je veoma zadovoljna sama sa sobom, učlanjena je u udrugu umirovljenika i u sklopu nje putuje i druži se s ljudima.

Što se tiče njezinog ljubavnog života, istaknula je da se ništa nije promijenilo. "Ostalo je malo inteligentnih muškaraca te je većina takvih već zauzeta. Ne želim biti s bilo kime. Ono što želim, nema. Voljela bih imati nekoga za druženje, prijateljstvo, da odemo na ples, neku zabavu, putovanje. Vidim tu kod umirovljenika da svatko ima nekoga, svog para. Svaki muškarac koji se pojavi, traži kauč, daljinski i spremanje", objasnila je Gordana.

Foto: RTL Gordana Gašparić Vrbljanin

Gordana je otkrila i kako ne zna ništa o Milanu iz "Braka na prvu", s obzirom na to da ju je njegova partnerica blokirala.

"Njegova partnerica me blokirala na društvenoj mreži, a kad sam to rekla prošle godine, nazvala me i tvrdila da nije. Znam da se Milan u takve stvari ne razumije. Ne znam zašto je njegova partnerica ljubomorna na mene. U 'Braku na prvu' smo se samo poljubili u obraz. Bilo mi je prekrasno u showu, nikad to neću zaboraviti. Milan je divan čovjek. Nismo rekli ništa ružno jedno protiv drugog. Što ja mogu što je njegova partnerica ljubomorna na mene?", ispričala je bivša sudionica RTL-ovog showa pa istaknula da bi voljela znati kako je jer je ranije bio bolestan.

Foto: RTL Gordana Gašparić Vrbljanin

Dodala je kako joj je žao što ona, Milan i njegova partnerica nisu mogli biti prijatelji. "Mogli su doći k meni, kupati se u toplicama, a ja doći k njima u Zagreb. Šteta. No što je, tu je", rekla je Gordana.

