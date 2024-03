U "Braku na prvu" nastala je burna rasprava. Lovre je otkrio Klari da je Anton rekao za Nikolinu kako ima staru kožu. Ta informacija došla je do Nikoline, no ona ne vjeruje da Anton to misli o njoj. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" možete gledati na RTL-ovoj platformi Voyo!

Gledatelji "Braka na prvu" smatraju da Klara i Lovre nemaju poštovanja prema Antonu.

"Nije Nikolina jedina koja izgleda starije od svojih godina (većina mršavica), a uz to ima dosta ljudi koji izgledaju mlađe. Pa tako izgleda još starije. Klara je pogriješila jer je izdala što joj je partner u povjerenju rekao, iako nije htio da to kaže. Premda, na kraju više nije inzistirao da ne kaže, a trebao je", napisao je gledatelj.

"Problem je kršenje granice povjerenja i dobrog odgoja, ili kako su to stručnjaci rekli Alenu (iako po meni njegovo nije bilo to): "Iskrenost bez poštovanja je bezobrazluk." Klara i Lovro su baš to, bili iskreni, a iza iskrenosti, skrivali svoj bezobrazluk i nepoštovanje prema Antonu (kao kompiću koji je njemu nešto rekao u povjerenju, pa je onda to isto Klara napravila Lovri, a pogotovo oboje prema Nikolini", napisao je drugi.

Foto: RTL Foto: RTL

Gledatelji oduševljeni Nikolinom

Na forumu su se našli i komentari gledatelja koji smatraju da je Nikolina izvrsno postupila tijekom drame.

"Nikolina je prava dama, dostojanstvena je, ali ne kužim kud baš njih tako razvlače kad su parovi uglavnom u njihovoj situaciji", "Odgovorno tvrdim da je jedini normalan kandidat ove sezone Nikolina. Žena je sve ovo dostojanstveno, odmjereno, zrelo ishendala. I inače mi je bila draga i činila se da je stvarno otvorena srca ušla u ovaj eksperiment. Šteta je da joj "stručnjaci" nisu dodijelili neku kvalitetnu osobu, ali čini se da se takve nisu prijavile", "Jako mi je drago kako je Nikolina nastupila kad se dogodilo ono sr**e, svaka čast", samo su neki od komentara.

