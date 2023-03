Emisija u kojoj se dvoje kandidata upozna na vlastitom vjenčanju i treću je sezonu izazvala veliko zanimanje gledatelja koji su pratili kako se sedam parova nakon bajkovitog vjenčanja i predivnog medenog mjeseca nosi sa svim izazovima s kojima se suočavaju vjenčani parovi u stvarnom životu. Još jednom kandidate je spajao stručni tim koji je pomoću brojnih testova pronašao kompatibilne parove, a oni su doktorica i magistra psihoterapije Iva Stasiow, spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly te profesor psihologije i sudski vještak za psihologiju Boris Blažinić, koji su dali svoj osvrt na sezonu koja se bliži svom kraju i otkrili što gledatelji mogu očekivati u finalnom tjednu 'Braka na prvu'.

„Puno kandidata došlo je sa skrivenim motivima, poput osobne prezentacije i same medijske pozornosti. Te skrivene motive nismo mogli prepoznati u samom početku i zbog njih je bilo puno nedorečenih i kontradiktornih situacija. Ne očekujem prevelike preokrete nadalje, nego smatram da će ti loši odnosi doći do svog kraja bez daljnjeg kompliciranja“, iskreno je rekla Iva, a Boris dodao: „Parovi koji su 'preživjeli' stres kamera i pritisak grupe samo će učvrstiti odnose, ali i susresti se s novim izazovima realnog života izvan eksperimenta“, rekao je Boris.

No koji god bili motivi kandidata koji se prijave u planetarno popularni sociološki eksperiment, važno je da se svaku sezonu rode iskrene ljubavi; bile one romantične ili prijateljske, da sudionici bolje upoznaju sebe, otkriju svoje istinske želje i nadanja, sruše brojne stereotipe i baš nikada ne požale zbog proživljenog iskustva za koje ističu da bi uvijek ponovili, što je objasnila Nelly.

„Iznimno sam zadovoljna s ovom sezonom, kao i s našim kandidatima koji su vrlo zanimljivi, karakterno različiti pojedinci, od kojih je svatko dao poseban doprinos showu. Ono što mogu reći jest da nas finalu čekaju nevjerojatni obrati, a osobito u vidu nekih osobnih transformacija. Gledatelji će imati prilike vidjeti koliko su neki pojedinci napredovali, koliko su naučili o sebi u ovome eksperimentu i koliko je to sudjelovanje bilo pozitivno za njih kao individue. Među ostalim, bit će tu i puno emocija, romantičnih trenutaka, sretnih završetaka, kao i onih manje sretnih. Parove koji su odlučili ostati zajedno čekaju još mnogi životni izazovi, no važno je da budu ustrajni i da zauzmu aktivan pristup u kreiranju partnerskog odnosa. Važno da ne odustaju kada se suoče s nekim preprekama koje će naravno doći jer svaka veza prolazi nekoliko faza da bi došla do one posljednje - faze stabilnosti. Ono što je zapravo najvažnije jest da su neki kandidati zaista pronašli ljubav u ovome showu, što daje jednu važnu poruku svima koji su u potrazi za ljubavlju - ljubav se često pronađe tamo gdje se najmanje nadamo, no da bismo joj dopustili da nas pronađe, važno je odvažiti se na nove stvari i napraviti iskorak iz zone komfora.“

Koji su parovi bili dovoljno jaki da daju priliku svojoj vezi i u stvarnom životu, a koji su shvatili da još puno moraju raditi na sebi i ljubavnim odnosima - ne propustite pogledati u finalu sezone 'Braka na prvu' - u ponedjeljak, 13. ožujka od 21.15 sati na RTL-u!