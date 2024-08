Filip iz 'Braka na prvu' otkrio tajnu svog izgleda, pa poručio: 'Molim djevojke, neka mi ulijeću'

Kandidat četvrte sezone "Braka na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Filip Belić često se hvali svojim istreniranim tijelom na Instagramu. Stoga smo sada porazgovarali s njim o njegovim treninzima koji su mu omogućili ovakve rezultate, prehrani, ljetovanju, Danijeli kojom se često pojavljuje na njegovim društvenim mrežama te o uletima koje je doživio.

Iako su sada velike vrućine i mnogi izbjegavaju treninge, Filip se ne da smesti i unatoč tome vrlo marljivo radi na svom tijelu. Sada je za Net.hr to i potvrdio, ali osim toga, tu su još neke aktivnosti kojima se bavi tijekom ljeta.

"Ljeto provodim kao svako godišnje doba, treniram, radim i radim na sebi", ispričao je.

Tajna rezultata treninga

Njegovi rezultati su sjajni, a budući da mu se mnogi dive, otkrio je tajnu kako je to postigao.

"Treniram pet do šest puta tjedno, a ponekad i dva put na dan", rekao nam je.

Osim što vrlo aktivno odrađuje treninge, posjeduje i vlastitu u teretanu u kojoj je u ulozi trenera.

"Imam svoju teretanu u kojoj treniram cijele godine i vodim treninge za klijente, kojima dozvoljavam pauze za ljetovanja i godišnje odmore, iako svi znamo da nisam oduševljen pauzama", istaknuo je.

Osim treninga, vrlo je važna i prehrana, tvrdi Filip. Postoje razni recepti zdravih obroka te proteina koji su potrebni kako bi omogućili željenu tjelesnu težinu i izgled. Zbog visokih temperatura, mnogo je onih onih koji kuhanje izbjegavaju u širokom luku i zanemaruju zdravu prehranu. Filip nije među njima te kaže, ljute ga oni koji to rade.

"Naravno da pazim na prehranu. Ne volim kada ljudi koriste godišnji odmor kao izliku da prestanu vodit računa o sebi i svojoj prehrani", rekao je.

Ovakve rezultate postigao je nakon nekoliko godina truda, a naravno, prehrana je bila ključna. Međutim, tvrdi i kako su njegovi treninzi i režim prehrane vrlo teški te ih rijetki mogu prakticirati.

"Trebalo mi je par godina da dođem do ovih rezultata. Potrebna je disciplina i požrtvovnost kroz cijelu godinu, a ne samo par mjeseci pred more. Prehrana je zapravo najbitnija stavka jer džabe treniranje ako jedeš smeće. Moj način života nije za slabiće, ali svatko to može ako zaista želi", ispričao je.

Foto: Instagram

Odnosi s Danijelom

Nedavno je uz fotografiju svog istreniranog tijela objavio i anketu gdje je pozvao fanove da odluče gdje bi trebao otputovati ovog ljeta. Kasnije je otkrio rezultate, koji su pokazali da je većina njih odabrala Dalmaciju. No, kako tvrdi, ipak se odlučio na druge planove, ali po tom pitanju ostao je tajnovit te odao da ljeto preskače svoj odlazak na more.

Foto: Instagram

Filip je mnoge zbunio svojim odnosom s kandidatkinjom "Braka na prvu", Danijelom Pupovac, koju su eksperti spojili s Alanom Pašićem.

O njihovom odnosu nije nam nešto puno rekao, samo je istaknuo koliko mu ona znači u životu.

"Danijela mi je najdraža osoba trenutno. Lovre, oprosti frende, nadam se da ćeš mi oprostiti", našalio se Filip.

Uleti djevojaka

Budući da ove godine preskače odlazak na more, nije se susreo s uletima djevojaka na plaži, no bez obzira na to pozvao ih je da se ne srame i da mu priđu, pa makar i u Zagrebu.

"Nisam još vidio plaže, ali molim djevojke neka mi ulijeću", poručio je kandidat "Braka na prvu".

Foto: Instagram

Kako tvrdi, neugodnih situacija s djevojkama još nije imao, ali došlo je ipak do nekih čudnih ponuda.

"Imao sam raznih ponuda, nudile su mi žene da im čistim stan i kuham, ali su mi nudile i da probam njihovu kuhinju. Dobio sam i ponude za držanje golih individualnih treninga te vožnje taksijem u kasne sate", otkrio nam je Filip uz smijeh.

