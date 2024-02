U novoj epizodi RTL-ovog showa 'Brak na prvu', Klara se požalila na Lovru.

"Maksimalno se trudim da ga razumijem. Iz svih kutova ulazim u njegovu kožu i poziciju, ali ja stvarno to ne znam", ispričala je. Ekspertica Sanela Kovačević Nelly dala im je savjet kako bi radili na odnosu.

"Ti zapravo želiš da Lovre preuzme inicijativu. To je zaključak ove priče. Međutim, ja moram reći da to radiš na malo krivi način - kroz kritiku. Hajmo pokušati to ovaj tjedan napraviti kroz pohvalu. Pohvalimo ono ponašanje koje želimo vidjeti. Ono ponašanje koje želimo potencirati. Od tebe, Lovre, bih voljela vidjeti inicijativu, ali ne u smislu da mi vršimo pritisak na tebe, da tebi prepuštamo kreativnost. Da ti, ukoliko oboje odlučite ostati, da učiniš nešto za Klaru, što će naš možda reći idući tjedan. Može biti mala inicijativa", zaključila je Sanela.

"Bi li tada ti bila zadovoljna?", upitala je Klaru. "Naravno, to je odličan početak", uzvratila je Klara.

"Došli smo do rješenja", zaključila je Sanela.

"S obzirom na naš odnos, to nije toliko strašno, ja bih dala nama još malo vremena", rekla je Klara i odlučila ostati u showu.

Foto: RTL Foto: RTL

"Očekujem da se Lovre malo trgne i pokrene, da spusti malo loptu, da normalno pričamo, da pokuša sa mnom pričati, da ne misli da mu ja mislim sve najgore. Naprotiv, ja mu želim sve najbolje", rekla je Klara.

