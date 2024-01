Nova sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' prikazivat će se na RTL-u od 29. siječnja, a prva epizoda bit će dostupna 24 sata ranije na platformi Voyo. U showu ću biti eksperti: magistra psihoterapije Iva Stasiow, spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly te profesor psihologije i sudski vještak za psihologiju Boris Blažinić upoznat će nas s parovima koji će proći uzbudljivo bračno putovanje.

Iva, Boris i Sanela, koji iza sebe imaju godine iskustva rada s ljudima, otkrili su za RTL.hr koji su najveći problemi parova u vezi.

"Partnerski odnosi su najkompleksniji odnosi koje stvaramo tijekom života. Biti s nekim samo tako i stvaranje odnosa, partnerstva su dvije različite stvari. Prvi problem je neznanje o tome što je ljubav. Najčešće se zaljubljenost poistovjećuje s ljubavi. Zaljubljenost ima svoj vijek trajanja, prema većini istraživanja maksimalno traje do tri godine. Dok smo zaljubljeni sve ide glatko, ne moramo ulagati previše truda.

I onda kada prođe zaljubljenost, parovi se suočavaju sa situacijom u kojoj je potrebno ulagati trud kako bi odnos opstao i dobio kvalitetu. Ljubav je izbor i trud. Svjesna odluka da ćemo biti i posvetiti se toj jednoj osobi. Kako bi uložili taj trud trebamo raditi na komunikaciji, prihvaćanju različitosti i razumijevanju perspektive i doživljaja partnera. To su sve veliki izazovi u partnerstvu i malo parova to uspije prevladati i stvoriti kvalitetan odnos", objasnila je Iva.

"Problemi u vezama i brakovima mogu varirati, ali neki od najčešćih i ozbiljnijih izazova s kojima se parovi suočavaju su prije svega nerealno i neiskomunicirano očekivanje, koje ako se ne ispuni dovodi do razočaranja, osjećaja povrijeđenosti, nakupljanja frustracije i potencijalnih sukoba i daljim problemima. Nažalost, prečesto ljudi misle da drugi misle ono što oni misle, da ono što je jednome važno i potrebno bi moralo biti i drugome važno i potrebno. To je zabluda i posljedica nedostatka jasne komunikacije i nerazumijevanje različitosti.

Drugi veliki problem je nedostatak povjerenja koja je ključna za svaku vezu, a tada se mogu javiti ljubomora, sumnje i produbljivanje problema i otuđenosti. Treći je nedostatak emocionalne povezanosti, podrške i razumijevanja što je često veliki problem u vezi i može uzrokovati osjećaj usamljenosti i udaljenosti između partnera. I na kraju, nedostatak intimnosti, neslaganja u seksualnim potrebama ili nezadovoljstvo mogu prouzrokovati još veće probleme", ispričao je Boris.

"Iz mojeg iskustva najveći problem u vezi jest loša komunikacija ili nedostatak komunikacije. Ako tome pridodamo i prevelika očekivanja ili očekivanja koja nisu jasno komunicirana, kao i pretpostavke da će nam partner čitati misli, tada vrlo brzo dolazi do velikih razočaranja i do zahlađenja u vezi. Kritiziranje, obrambeni stav, guranje problema pod tepih, sve to potencijalno vodi do eskalacije sukoba, do prijezira i posljedično do mogućeg prekida odnosa. Zato je izuzetno važno prepoznati vlastite obrasce ponašanja kojima možda sabotiramo partnerski odnos, preuzeti odgovornost za vlastito ponašanje i usvojiti komunikacijske vještine koje će nam pomoći da se uhvatimo ukoštac s problemom dok nije kasno.

Dakle, važno je uvijek nastojati sagledati problem iz perspektive partnera, i to je ono što uvijek iz sezone u sezonu naglašavam našim kandidatima – važno je nastojati razumjeti drugu stranu prije nego što tražimo razumijevanje i to će imati veliki utjecaj na smjer u kojem će se razvijati ljubavni odnos", rekla je Sanela.

Četvrtu sezonu sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte od ponedjeljka, 29. siječnja u 21.15 na RTL-u, a 24 sata prije na platformi Voyo!

