Doris o prijavi u 'Brak na prvu' i ljubavnim iskustvima: 'Imam razvod iza sebe'

Doris, jedna od kandidatkinja pete sezone popularnog showa "Brak na prvu", koji ćemo gledati od ponedjeljka na RTL-u, a dan ranije epizoda će biti dostupna na platformi Voyo, otkrila je za RTL.hr svoje razloge za prijavu u ovaj sociološki eksperiment, kao i kakvog budućeg partnera priželjkuje.

"U biti, nisam se prijavila ja, prijavila me kolegica s posla tako da je sve spontano. Ja sam više bila za "ne" nego za "da", ali na kraju evo, tu sam gdje sam", otkrila je za RTL.hr.

Isprva nije bila oduševljena prijavom, no brzo je shvatila da bi to moglo biti nešto pozitivno.

"Kad sam malo razgovarala s ljudima koji su me kontaktirali, vidjela sam da ne može od toga ništa biti loše, čak dapače, može biti nešto pozitivno. Nova prijateljstva, upoznavanje, malo vidjeti kako sve to funkcionira, izaći iz svoje komfor zone. Na kraju mi se sve to činilo zanimljivo. Tako da ako još i frajera dobiješ, to je plus", ispričala je.

Što se tiče budućeg partnera, Doris ima jasne kriterije.

"Što se tiče partnera, priželjkujem samo da ćemo moći normalno, to mi je onako stvarno najbitnije i da ćemo se moći zajedno dogovarati oko kućanskih poslova i da će nam biti zabavno. Ja se volim puno smijati, šaliti tako da se nadam da će me moći popratiti", rekla je za RTL.hr. "Fizički sam više za svijetli tip muškarca, ali bože moj, može doći i crni, karakterno da smo si stvarno top. Što bude, bit će", dodala je.

Doris iza sebe ima brak i kćer, a njena ljubavna iskustva su uglavnom pozitivna, iako je bilo i prekida.

"Imam brak iza sebe, imam kćer i poslije toga je još bilo veza. Ja sam uvijek bila u nekim dugim vezama tako da imam ljubavnog iskusva. Više manje sve je bilo pozitivno. U nekim stvarima smo se razišli pa je puklo", zaključila je za RTL.hr.

