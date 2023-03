Hedviga i Zoran sjeli su na kauč ispred ekspereta i još jednom priznali koliko su zaljubljeni jedno u drugo. I dok su svi zajedno gledali njihovu 'priču' i dobre i loše trenutke koje su prošli u cijelom eksperimetnu, poput onih kad je Hedviga Zoranu ispričala da je bolesna, gotovo svi su osjetili njihove iskrene emocije i ljubav.

Eksperti su vidjeli da je Petra s posebnim emocijama gledala prilog te su je pitali za mišljenje.

'Ovako sa strane bilo je doista prekrasno gledati njihovu ljubavnu priču. I kako oni prolaze kroz lijepe i teške trenutke'. Potom je psihologinja Iva pitala Darija kako se njemu sve to činilo i Dario jednostavno nije mogao ništa izgovoriti već su ga svladale emocije.

Potom su ih eksperti pozvali na 'kauč' ispred njih. Psihoterapeutica Iva Stasiow rekla kako je to jedna nova emocija koju vidimo od njega i pitala ga što ga je toliko dirnulo. Dario je ponovio da ne može, digao se sa kauča i otišao iz prostorije gdje su bili svi parovi i eksperti.

Hedviga je nakon nekoliko trenutaka otišla za njim dok je Petra zbunjeno ostala sjediti pred ekspertima. Sanela ju je piala je li ikada vidjela Darija u ovakvom izdanju i je li pokazao emocije, na što je Petra rekla da nije te joj se licu mogla iščitati iznenađenost. Istovremeno, Hedviga je grlila uplakanog Darija i tješila ga kako je sve dobro.

'Tko ima stalno krize i sve?', pitala ga je Heda.

Petra je nastavila komentirati svoj i Darijev odnos.

'Mi smo se jako povezali i ako itko traži definiciju pravog, iskrenog prijateljstva, to smo onda nas dvoje', rekla je Petra, a Sanela ju na to pitala da njihov odnos nije otišao dalje od prijateljstva, pa jel misli da ga je ganulo to jer je u Hedvigi i Zoranu vidio ljubav koja se zaista dogodila, a vama nije.

'Mislim da je on iskreno i čistog srca ušao u sve ovo i da je zaista želio upoznati partnericu za sebe i osjetiti tu ljubav", rekla je Petra dok se Dario napokon smirio i vratio na kauč pred eksperte.

Psihoterapeutkinja Iva ga je pohvalila što je pokazao emocije i da treba imati hrabrosti da se pokaže. Bojan je dotle s Manuelom komentirao kako mu je glupo to: 'Bravo što si plakao. Bravo što si pokazao. Pa naravno ako je plakao da je glumio kad je plakao", komentirao je Manueli koja mu je na to rekla kako mnogi ljudi skrivaju emocije.

'Mnogi se suzdržavaju i ne pokažu emocije. Ti prvi', rekla mu je Manuela.

'Ja nemam emociju', rekao joj je Bojan, na što mu je ona odbrusila da prestane s tim forama.

'Mani me se toga, nemaš emocije. Ja sam uvjerena da se ti kontroliraš cijelo vrijeme i veliki si kontrolor toga.", rekla je Manela, a na to je Bojan zaključio: '…da za vas tu plačem'.