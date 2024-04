Parovi su bili spremni za zajedničku večeru, a prvi su stigli Renata i Josip. Stručnjaci su primijetili da je Renata bila odlične volje, no Josip nije. Za njima su stigli Danijela i Alan, a stručnjaci su komentirali kako su se nakon pozdrava i zagrljaja - Josip i Danijela ostali držati za ruke. Alan je pričao Renati da mu je Boris pomogao jer je shvatio i uvidio svoje pogreške i sada se osjeća puno bolje. Stigli su i Klara i Lovre koji su se sjeli na drugi kauč, gdje su im se pridružili Alan i Renata jer su se Josip i Danijela raspričali. Došla je Karmen, ali bez Joleta, što je sve iznenadilo.

Foto: RTL Foto: RTL

I dok je Josip očijukao s Danijelom, Lovre se odvojio s Alanom kako bi malo popričali. Lovri se svidio Alan jer ne glumi, kaže sve što misli i ne zamara se tuđim mišljenjem dok Alan za njega smatra da je nesiguran dečko kojeg on savjetuje. Lovre je želio znati smeta li Alanu što Josip očijuka s Danijelom, na što je samo nasmijao i rekao da na njega nije ljubomoran, što je Lovre doživio kao kompliment jer je Alan njega na zajedničkom druženju doživio kao konkurenciju.

Foto: RTL Foto: RTL

Karmen je priznala Klari da je mirnija otkako se odvojila od Joleta, što se nije svidjelo stručnjacima jer bi trebali raditi na problemima. Kad su došli Tina i Tiago, Alan je otkrio da mu se jako zamjerila jer je primijetio da mu se na prošloj ceremoniji nešto rugala.

Foto: RTL Foto: RTL

„Danas je nisam htio ni pozdraviti, mislim da je niskobudžetna“, rekao je, no to Tinu nije nimalo diralo jer je bila ponosna na Tiaga i nju jer su postali bliskiji i jači. Došli su i Mura i Marko, koji je sve pozdravio i potom su se odvojili od ostatka ekipe.

Foto: RTL Foto: RTL

Lovre popljuvao Alana

Alan je pitao Karmen koji je razlog njezina dolaska u show pa mu je objasnila svrhu samog eksperimenta, a to je da upozna nekoga i ostvari neki duboki odnos iako je ta osoba potpuni stranac. Alana je začudio njezin razlog, a stručnjaci se nisu mogli načuditi njemu jer je Karmen sve dobro rekla. „Nakon svega što sam čuo o Alanu, mogu reći da je je*ivjetar“, zaključio je Lovre.

Mura i Marko bili su odvojeni od drugih te pretpostavili da ostalima djeluju kao da ne žele razgovarati ni s kim. Stigao je i Jole, koji je svim djevojkama, uključujući i Karmen, pružio ruku, što je stručnjacima bilo ritualno odrađeno. Došli su i Tamara i Filip, a stručnjaci su primijetili da je Tamara sve opuštenija, a Filip djeluje nekako mekše. Filip se hvalio Tiagu i Tini kako je i prije njihova pisma upoznao Tamaru s obitelji i prijateljima te kako ju je iznenadio za rođendan. „Filipu se sviđa Tamara, ali nešto mu ne dozvoli da se prepusti, ako je to ego, neka bude, ali kad-tad će popustiti. Već puca“, zaključila je Tina.

Foto: RTL Foto: RTL

Tijekom večere Karmen i Jole pričali su Muri i Marku o svom odnosu, napominjući da su jedva prijatelji jer ne funkcioniraju zajedno i putevi im se razilaze.

„Smeta mi kad on naglašava da se mi poštujemo, a ja mislim da tu nema pravog poštovanja jer meni je pravo poštovanje kada uvažavaš osobu i ne ideš preko neke granice da tu osobu ponižavaš, a to sam od njega doživjela. Ja ne bih rekla da se mi poštujemo“, rekla je Karmen. Tina je komentirala da su joj oni baš na u početku djelovali kao skladan i zaljubljeni par, a na njezinu se izjavu nadovezala i Renata koja isto to potvrđuje.

Foto: RTL Foto: RTL

Jole je pričao o zadatku fizičke privlačnosti i da je stavio Tamaru na prvo mjesto, a potom je rekao ostali redoslijed. Prepustio je Karmen da komentira svoje rangiranje, ali ona nije željela pred svima to komentirati jer je već sve rekla curama. Kad je pričao s Lovrom, rekao da je nebrušeni dijamant te da ga samo treba izbrusiti do savršenstva. Marko je dodao da se osoba s 35 godina ne može promijeniti, a Jole je napomenuo kako ga ne misli mijenjati, nego samo mora malo više raditi na sebi.

Danijelu privlači Filip

S druge strane stola, Alan je objašnjavao Filipu i Tamari Danijelino i njegovo rangiranje, priznajući da je Danijela stavila Filipa na prvo mjesto, a njega na zadnje. Danijela je komentirala da im odnos danas puno bolji zbog Alanove isprike i svega što joj je rekao, a on je tijekom cijele večere bio miran jer je želio vidjeti kako će se Danijela ponašati prema Filipu. „Jako volim glavu i kod njega mi se sviđa što nije osrednji i interesira me kako razmišlja“, rekla je Danijela za Filipa dok Alan smatra kako bi oni mogli samo spavati zajedno, ali da ne bi mogli imati budućnost.

Lovre je objašnjavao dečkima kako je hvalio neke kandidate, misleći na Alana, a oni su se poslije upucavali Klari, što su stručnjaci protumačili da je ljubomoran. Za to vrijeme Alan je i dalje bio iživciran što je Danijela pričala s Filipom.

Foto: RTL Foto: RTL

„Možda je zanima“, sa smiješkom je rekla Tamara, a Alan nastavio: „Filip ne želi vezu, ne želi obaveze, ne želi se grliti, maziti, Filip želi samo seks. Danijela je osjećajna, pametna, želi karijeru, novac, seks, maženje.“ Nastavio je objašnjavati kako je Filipu postavljao pitanja samo kako bi Danijela vidjela kakav je on zapravo da bi se potom naljutio na Josipa koji ga je zafrkavao da nije prozvao njega što je nasamo pričao s Danijelom.

Alanu nije bilo dobro na večeri

Kad su došli kući, Filip je zafrkavao Tamaru što ga nije stavila na prvo mjesto po privlačnosti, a ona mu je priznala da je snimila izjavu u kojoj govori kako bi voljela vratiti vrijeme i promijeniti svoju odluku jer njega smatra svojom osobom.

Foto: RTL Foto: RTL

Danijela i Alan također su prepričavali doživljaje s večere i Alan je uvrijeđeno rekao kako je čuo i vidio sve što je trebao, aludirajući da ga je Danijelino ponašanje razočaralo i da takvu ženu ne želi pored sebe te da će morati dobro razmisliti što će reći stručnjacima. „Ne osjećam se ni krivom ni dužnom za Alanovo raspoloženje“, zaključila je Danijela.

A što će ostali kandidati reći stručnjacima i tko želi napustiti show - ne propustite pogledati u ponedjeljak, 29. travnja u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće "Brak na prvu", prvu epizodu sociološkog eksperimenta pogledajte već danas!