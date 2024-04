U novoj epizodi omiljenog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Danijela je s Alanom podijelila svoje iskustvo, koje ju je, kaže, vrlo motiviralo. Prije desetak godina imala je 103,5 kilograma, a tada je već bila trenerica.

"Mislila sam da sam prokleta, samo sam htjela biti manja", rekla je i nastavila:

"Otprilike 15 kilograma sam skinula s tom prvom idejom. Rekla sam si kako imam svo vrijeme da smršavim, bez obzira na to što sam trenerica. Rekla sam si kako ću mršavjeti polako. Druga stvar je bila odrađivati stvari kako treba. Nema varanja. Treća stvar je bila da treba biti tako teško. Mršavljenje je teško" rekla je Danijela te je dodala kako je to sve bilo kao san za nju i da su joj spomenuta pravila pomogla u procesu gubljenja kilaže.

"Jako mi je drago što je ona podijelila tu priču sa mnom. Čak mi je u jednom trenutku jedno oko malo zasuzilo. Mogu reći da je u principu shvaćam, jer sam ja isto znao koji puta, sa svojom kilažom s obzirom na to da sam veliki gurman, preći nekakve svoje gabarite po pitanju kilaže", komentirao je Alan.

Alan je naglasio kako su njezine riječi bile vrlo emotivne i da bi je želio zagrliti, ali prijateljski. S obzirom na to da je u krilu držao psića i zbog jučerašnje situacije, Alan je tvrdio da bi Danijela prihvatila njegov zagrljaj, no pružili su si ruku, što je Alan komentirao: "Mislim da je to lijepi početak našeg daljnjeg odnosa."

