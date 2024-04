U novoj epizodi "Braka na prvu", Mura Klara i Marko dokazali su koliko su se dobro povezali. Tijekom druženja i razgovora na kauču, par se odvojio od ostalih, na što su eksperti prokomentirali da su jedno drugome dovoljni. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

"Oni su baš skladni i to mi je baš lijepo vidjeti", komentirala je Karmen, s kojom su se eksperti složili.

"Jeste primijetili kako su s udaljili od ostatka?", upitala je stručnjakinja Nelly kroz smijeh. "Oni imaju svoj mali svijet i idu dalje. Njih baš ne zanima što se događa kod drugih", dodala je.

Foto: RTL Foto: RTL

"Ljudi moji, oni su našli jedan drugoga, dogodili su se jedan drugome i ispunjavaju potrebe. Dovoljni su jedan drugome", rekao je Boris.

Marko je otkrio da je upoznao Murinu obitelj te da je na druženju bilo odlično.

"U ovih dva tjedna koliko smo zajedno, mislim da to vani ne bi za šest, sedam mjeseci odradili što smo ovdje. Ne znam što je sljedeće, što nas još može više zbližiti. Za nas je to to već deset dana", ispričao je Marko.

Foto: RTL Foto: RTL

Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

