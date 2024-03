Neslaganje između Ane i Alena u 'Braku na prvu' podijelilo je kandidate na dvije strane. Ana je na prvoj večeri očekivala kako će većina njih stati na njezinu stranu, no to se nije dogodilo. Par koji joj je najviše pružio potporu su Tina i Tiago. Tina joj najviše drži leđa, a to je ponovila i na ženskom druženju.

VIDEO

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da si ti prekrasna žena, jako si draga i već sam rekla da bi svaki muškarac bio sretan da te ima pored sebe", rekla joj je.

Foto: RTL Foto: RTL

To je Anu raznježilo i postala je vrlo emotivna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hvala ti što si otpočetka na mojoj strani", rekla je Tini.

Podsjetimo, Ana i Alen imaju probleme jer Alen uporno tvrdi kako Ana nije njegov tip, a Ana je sada odlučila ispričati cijelu priču u kojoj je objasnila koji je točno razlog njihovog lošeg odnosa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Imali smo razgovor i rekao mi je da ja ne odgovaram profilu djevojke koju on traži i pokazao mi je sliku njegove bivše djevojke koja je njegov tip", rekla je Ana koja je naglasila da ne vidi potrebu u pokazivanju bivših jer su oni s razlogom bivši.

Priznanje joj je natjeralo suze na oči, a eksperti su je podržali u tome s riječima da nije sramota pokazivati suze. Razlog zašto ju je toliko povrijedilo to što joj je pokazao fotku bivše djevojke je taj što se osjećala kao da ne vrijedi i da mu nije dovoljna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam jako veliki problem jer je ona osjetljiva. Jako joj brzo krenu suze. Teško je razgovarati s njom bez da se ne okrene i krene plakati", rekao je Alen koji je ekspertima priznao da nije imao namjeru povrijediti Anu i da je on jednostavno osoba koja jako cijeni istinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće 'Brak na prvu', prvu epizodu sociološkog eksperimenta pogledajte već danas!