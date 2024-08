Alenu se sreća osmijehnula nakon 'Braka na prvu': Za Net.hr progovorio o ljubavi

Radijskog voditelja i pjevača Alena Vlahovića upoznali smo u posljednjoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", čije propuštene trenutke možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo. U RTL-ovom showu sudjelovao je sa 'suprugom' Anom Jakuš, s kojom su ga prema zajedničkim karakteristikama spojili stručnjaci, no odmah po dolasku na vjenčanje Alen je izrazio nezadovoljstvo prema onome što ga je dočekalo. Osim Aninog fizičkog izgleda, smetalo mu je i njezino često emotivno ponašanje, a tada je otkrio kako je njegovom tipu cura najbliža kandidatkinja Renata Dojčinović, atraktivna plavuša koja s njim dijeli strast prema glazbi, a također je, kao i on, završila novinarstvo.

Ni među njima se ništa nije dogodilo, no prijateljstvo koje su izgradili u showu, nastavili su graditi i po izlasku iz "Braka na prvu". O ljubavnom planu Alen rijetko progovara, posvetio se karijeri, nedavno je izdao novu pjesmu naziva "Momačka", posvećenu upravo njegovom sudjelovanju u RTL-ovom showu, a sada je za Net.hr tajnovito otkrio kako ipak ima nešto novo i u ljubavi.

"Rekao bih da se nešto događa, no za sada još ništa previše ozbiljno," rekao nam je Alen, no nije htio previše otkrivati s obzirom da nije osoba koja nagli, već želi da sve ide spontanim putem.

"Ako se nastavi u nešto ozbiljno, sve će se saznati," rekao je u kratkim crtama bivši kandidat "Braka na prvu".

Inače, osim Renate s kojom redovito objavljuje zajedničke uspomene s druženja, Alen je iz "Braka na prvu" ostao u dobrim odnosima i s Brazilcem Tiagom, koji je sudjelovao i u spotu Alenovog ljetnog hita.

"Ostali smo dobri od šoua do danas i jako mi je drago što je bio dio novog spota. Sve će ovo za dvadeset godina biti lijepe uspomene", zaključio je Alen, pa se osvrnuo na svoje iskustvo u 'Braku na prvu'.

"Naučio sam da ponekad nije loše prilagoditi se situaciji. Ljudi to očekuju i idu prema tome, a kada se dogodi nešto što nije po njihovom, nastaje kaos. I dalje ću biti dosljedan svojim stavovima, ali pazit ću kako ih prezentiram", zaključio je za Net.hr.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

