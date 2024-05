Danijela i Alan u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', koji od sad pratimo i na platformi Voyo,na izletu nisu prenoćili u istoj sobi i u istom krevetu, a on smatra kako je upravo Karmen odgovorna za njihovu razdvojenost.

''Ti si nametnula, čim smo došli na ranč, da će Danijela spavati s tobom'', rekao je Alan Karmen.

''I ti si to shvatio da sam ja tebi otela suprugu? Kao da je to neka moja odluka'', upitala ga je Karmen zbunjeno planirajući riješiti problem s njim.

'Baš ima ružan pogled, vidim da nešto kuha u njemu'', komentirala je Karmen Alana. ''U zafrkanciji sam ti jučer rekao da si žena koja krade tuđe žene zbog svojih problema'', rekao je Alan.

Karmen ipak tvrdi da to nije bila šala i da je izmislio kako je ona izjavila navedeno. ''To si izmislio, nisam rekla kako ću spavati s njom nego da mi je rečeno da spavam s Danijelom. Na recepciji su mi tako rekli'', objasnila je Karmen i dodala kako to nije bio njen odabir.

Josip je pak komentirao kako je to njen karakter. ''Ona je malo labilna što se toga tiče, voli malo kopati'', rekao je Josip za Karmen, a Alan je nastavio komentirati je. ''Ti si tu stvarno najstarija i taj tvoj način komunikacije je... Za mene si nula od osobe, karakterno, kao osoba. U svemu'', rekao je Alan, a Karmen mu je uzvratila kako se to sve tiče samo njega.

