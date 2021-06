Najveća pop zvijezda današnjice Bilie Eilish objavila je novi spot za pjesmu "Lost Cause", u kojem je otkrila dekolte i noge. Sama je režirala spot, a u njemu se ljubi u usta s prijateljicama, pleše, jede brzu hranu i igra Twister. Za spot je odjenula kratke hlačice i spavaćicu s dubokim dekolteom.

Pokazala više kože nego obično

U kratkom roku video je skupio preko 21 milijun pregleda. Spot ne bi bio toliko šokantan da Billie nije često naglašavala kako pažnju medija sa svog tijela želi preusmjeriti na glazbu. Svoju figuru često se krivala u prevelikim majicama i širokim hlačama.

''Kome nedostaje stara Billie?'', ''Ti više nisi Billie'', ''Promijenila si se, nedostaje mi stara Billie'', ''Billie twerka, ne mogu vjerovati'', ''Što su ti učinili?'', ''Ovo je loše, uopće mi se ne sviđa'', ''Ovo je tako loše, molim te, nemoj biti kuja'', bili su neki od kometara šokiranih obožavatelja. No, nekima se pjesma itekako svidjela.

''Ljudi, dišete li još uvijek'', ''Hvala što si nam podarila ovo'', ''Volim te, Billie'', pisali su joj obožavatelji. Singl dolazi nakon "Your Power", pjesme s kojom je otkrila sve detalje novog albuma na kojem će se naći 16 pjesama, uključujući i singlove "My Future" i "Therefore I Am".