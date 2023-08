DAME SU JOŠ UVIJEK SAME / Bahra, Ines i Irena postale najbolje prijateljice: A kad se famozan trio okupi, nastaju fotke za pamćenje

Ines Petrić, Irena Slopšek i Bahra Zahirović proslavile su se kao kandidatkinje popularnog RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" Njihovih zgodica, nezgodica, ljubavnih nadanja i muka moći ćete se prisjetiti i to bez reklama od 27. kolovoza, kada stiže nova RTL-ova platforma Voyo. Tri dame su postale najbolje prijateljice i još uvijek su same, no to ih ne sprječava da uživaju u životu i uzajamnom društvu. Ines i Irena bile su svojoj Bahri velika podrška kada se ona ovoga ljeta krstila i krizmala. "Imala sam krsnog kuma i krizmanu kumu. To su mi jako dobri prijatelji. Sestra Azra je bila sa mnom i moram ju pohvaliti. Ona mi je svo ovo vrijeme desna ruka. Zajedno smo sve pripremile. Ona je preuzela pečenje kolača, a ja sam sve ostalo. Baš smo to lijepo organizirale. Na proslavi je bilo 30-ak ljudi. Mala svadba! Bile su mi i Irena i Ines, s njima sam si ostala dobra nakon snimanja", rekla je Bahra tada za RTL.hr. Ines će u novoj sezoni showa "Ljubav je na selu" ponovo tražiti svoju srodnu dušu, a hoće li u tome uspjeti, saznat ćete ove jeseni. Na platformi Voyo sve će epizode "Ljubavi na selu" biti dostupne 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!