Legendarni pjevač Parnog valjka Aki Rahimovski u subotu ujutro iznenada je preminuo u 67. godini. Rahimovski se rodio u Nišu 1955. godine. Kao tinejdžer je bio član nekoliko sastava, a 1975. s gitaristom i skladateljem Huseinom Hasanefendićem - Husom, Juricom Pađenom, i u suradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom, osnivaju "Parni valjak".

Rahimovski se dvaput se ženio, ali svoj je privatni život strogo čuvao od očiju javnosti. S prvom suprugom Ingrid bio je u braku 40 godina i s njom je imao sina, također glazbenika, danas 40-godišnjeg Kristijana Kikija te kćer Edinu. U drugom braku s 27 godina mlađom Slovenkom Barbarom dobio je kći Antoniju kada je bio u dobi od 65 godina. Također prije dvije godine pretrpio je i moždani udar.

"Ako može Mick Jagger biti otac u 74. godini, zašto ne bi mogao Aki", kazao je tada njegov prijatelj i vođa Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus.

'Mojih nagrada ne bi bilo bez njih'

Iako ih nije javno eksponirao, Aki je često govorio kako je zahvalan majkama svoje djece koje su se žrtvovale da bi on mogao pjevati svojoj publici. Mediji su pisali kako zbog svađe sa sinom nikada nije vidio snahu ni unuke Davida i Filipa, ali on bi na to uvijek odgovarao da je to privatna stvar.

"I dalje su to moj sin i moji unuci i ponosan sam na njih, iako ne želim razgovarati o tome", kazao je sovjedobno za Story.

Priznavao je i kako zbog naravi svog posla često nije bio kod kuće, ali da se zbog toga nije smatrao lošim ocem.

"Kad god primam nagrade naglašavam da tih priznanja ne bi bilo da nije bilo njih jer odgajanje djece podrazumijeva mnoge žrtve. Imaju puno razumijevanja za moj posao, a kako kažu ljudi takav je posao da ga ni ja ne volim, ali moram ga raditi", rekao je jednom zgodom govoreći o svojim suprugama.

Aki je prieminuo u subotu ujutro u Novom Mestu u Sloveniji nakon što mu je pozlilo. Uzrok smrti još nije poznat.