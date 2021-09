Albert Einstein je svojom teorijom relativnosti bio u pravu! Astronomi su pomoću rendgenskih teleskopa promatrali supermasivnu crnu rupu udaljenu 800 milijuna svjetlosnih godina i došli do nevjerojatnog otkrića. Po prvi puta su uspjeli zaviriti u pozadinu crne rupe te su ondje otkrili svjetlost.

Znanstvenici sa Sveučilišta Stanford objavili su u časopisu Nature studiju astrofizičara Dana Wilkinsa. On je u početku uočio niz zasljepljujućih svjetala kada je poslao rendgenske "odjeke". To je uobičajen odgovor crnih rupa. No, potom su se pojavila svjetla manjeg intenziteta i različitih boja, što je bilo iznenađujuće.

Potvrđena opća teorija relativnosti

Ovo otkriće potvrdilo je opću teoriju relativnosti koju je Albert Einstein predstavio 1915. godine. On je utvrdio da je gravitacijsko povlačenje iz crnih rupa toliko veliko da iskrivljuje prostor te savija svjetlost i magnetska polja. S obzirom na savijanja, Einstein je smatra da se crne rupe ponašaju kao ogledala te da bi se zbog toga mogla vidjeti svjetlost s druge strane.

Napreduje istraživanje crnih rupa

Crne rupe nastaju kada zvijezde implodiraju na kraju svog životnog ciklusa. Najveće su supermasivne crne rupe, a mogu dodatno narasti proždirući tvari i zračenje okolnih svemirskih tijela. Iznimno ih je teško proučavati, jer zbog svoje mase, a time i gravitacije, ne dozvoljavaju niti svjetlosti da pobjegne.

No, znanstvenici su u posljednje vrijeme postigli velike uspjehe u proučavanju crnih rupa. Prije dvije godine su snimili prvu fotografiju crne rupe, a sada su, barem djelomično, otkrili što se iza nje nalazi.