Tim znanstvenika, oceanografa, na dnu Tihog oceana uočio je i snimio zagonetni predmet koji izgleda poput zlatnog jajeta. Kako piše Miami Herald, znanstvenici su jajoliki predmet pronašli 30. kolovoza u blizini obale južne Aljaske. Činilo se da ima rupu na jednoj strani iz koje se možda izleglo neko stvorenje - smatraju istraživači iz američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA).

Zagonetni predmet otkrili su dok su istraživali ugasli vulkan tijekom ekspedicije Seascape Alaska 5, na dubini od oko 5000 metara.

'Ovakvo nešto nikada nisam vidjela'

Isprva očekujući da će unutar 'jajeta' naći nešto delikatno, možda želatinozno, istraživači su izvadili uzorak koji je imao teksturu nalik svili. Uzorke su stavili u epruvete koje će biti odnesene u laboratorij na analizu.

"Samo se nadam da kad ga probodemo, nešto neće odlučiti izaći", rekao je jedan od istraživača. “Izgleda kao početak horor filma. Kad naše kolektivno znanje to ne može identificirati, to je nešto čudno. Kakva bi to životinja napravila takvu čahuru za jaje", zapitao se.

Kerry Howell, profesorica ekologije dubokih mora na Sveučilištu u Plymouthu, rekla je za Mail Online da je objekt "čudan" i da "u svojih 20 godina istraživanja oceanskih dubina nije vidjela ništa slično".

"Uvijek je uzbudljivo vidjeti nove stvari i željno ću čekati analizu uzorka da shvatim o čemu se zapravo radi. Postoji jako puno neotkrivenih vrsta u oceanima tako da bi se to moglo vrlo lako povezati s novom vrstom", rekla je.