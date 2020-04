VIŠE OD 12.000 LJUDI ŽELI U SVEMIR: NASA-in program će vratiti ljude na Mjesec, a krajnji cilj je Mars

Prijavljene čeka dvije godine obuke

Više od 12.000 ljudi prijavilo se da postanu astronauti u novom NASA-inu programu Artemis, objavila je američka svemirska agencija.

To je drugi najveći broj prijava do sada za misiju čiji je cilj ponovno slijetanje američkih astronauta na Mjesec do 2024., s idejom da se jednog dana pošalju astronauti i na Mars.

Dužnosnik NASA-e Jim Bridenstine kazao je da je program Artemis otvorio “novo i odvažno” razdoblje svemirskih istraživanja i ushićen je tolikim brojem prijava.

Samo Amerikanci sa STEM diplomom

NASA je u veljači objavila da traži nove astronaute.

Budući astronauti moraju biti američki državljani s diplomom iz nekog znanstvenog područja, kao i dvije godine profesionalnog iskustva i najmanje tisuću sati letačkog iskustva.

Odabrani će proći dvije godine obuke u robotici, šetnjama po svemiru i vođenju. Potom će voditi eksperimente dok žive na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

NASA trenutno na raspolaganju ima 48 aktivnih astronauta.

Novi kandidati za astronaute bit će objavljeno na ljeto iduće godine.