VELIKA STUDIJA ZAVRŠILA STRAŠNIM ZAKLJUČKOM: Zagađeni zrak nas poglupljuje

Najnovije kinesko znanstveno istraživanje izloženosti zagađenom zraku pokazalo je da postoji moguća povezanost s ljudskim kognitivnim sposobnostima

U longitudalnom istraživanju, tijekom četiri godine praćene su verbalne i matematičke vještine kod 20.000 ljudi. Istraživači s Pekinškog sveučilišta i Sveučilišta Yale u SAD-u, došli su do saznanja da bi stalna izloženost zagađenom zraku doista mogla biti povezana s lošijim stanjem kognitivnih sposobnosti ljudi, prenosi BBC.

Studija je pokazala povezanost s lošijim verbalnim testovima, posebno kod starijih ljudi, te povezanost s većim rizikom od degenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti i drugih formi demencije.

Rezultati bi mogli vrijediti za cijeli svijet

Iako uzorak nije reprezentativan, tj. uzorkom su obuhvaćeni samo Kinezi, znanstvenici vjeruju da bi se rezultati mogli poopćiti na cijeli svijet. Rezultati istraživanja posebno bi mogli biti značajni ako se ima na umu da se s problemom zagađenosti zraka suočava više od 80% gradske populacije, a posebno je interesantna jer prati povezanost zagađenosti zraka sa starenjem.

Kao i inače, pri interpretaciji rezultata valja biti pažljiv jer pronađena korelacija ne znači nužno da postoji i uzročno-posljedična veza.

U prostorima gdje su ispitanici živjeli, mjereni su sumporni dioksid, koji jedan od najčešćih zagađivaća zraka, dušikov dioksid i čestice manje od 10 mikrometara promjera. No, nije poznato koji bi se od ovih zagađivača mogao smatrati kao najveći krivac za kognitivne probleme.

Pretpostavlja se da zagađivači izravno djeluju na kemiju mozga te da mogu utjecati na stvaranje negativne psiholoških stanja poput depresije.

Učinak zagađenja zraka izraženiji je kako ljudi stare

“Pružili smo dokaz da je učinak zagađenja zraka na verbalne testove izraženiji kako ljudi stare, posebno muškarci s nižim obrazovanjem”, piše u studiji koja jučer objavljena u časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Mogući razlog veće ugroženosti starijih muškaraca mogao bi biti duža i značajnija izloženosti zagađenom zraku budući da ta skupina ljudi uglavnom radi vanjske, fizičke poslove.

U zaključku studije tvrdi se da bi zagađenje zraka moglo imati puno gori utjecaj na društvo nego što se ranije mislilo, a u slučaju starijih muškaraca zdravstvene posljedice bi se zbog dugotrajne izloženosti teško mogle sanirati.