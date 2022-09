Vodeći svjetski medicinski časopis priznao je da je pandemija koronavirusa mogla biti izazvana curenjem iz laboratorija te priznaje da su virus možda stvorili znanstvenici, prenosi Daily Mail.

To bi se moglo činiti očitim u trenutku kada svjetska tijela pozivaju na intenziviranje napora da bi se utvrdilo je li Sars-CoV-2 procurio iz laboratorija u kineskom gradu Wuhanu ili je prešao preko životinja zaraženih virusom šišmiša.

No ovo je izvanredan preokret za 199-godišnji Lancet, koji je objavio zloglasni članak osuđujući sugestije o curenju iz laboratorija kao "teorije zavjere".

Međutim, časopis – koji kaže da bi svijet trebao "ozbiljno" uzeti u obzir obje glavne hipoteze - također je sugerirao da bi virus mogao biti povezan s laboratorijima u SAD-u, čime je pokrenuo strahove da još uvijek stoji na strani Kineza, a ne dobre znanosti.

Izvješće otvara mnoga pitanja

Znakovito izvješće komisije Lancet o Covidu-19 svakako otvara mnoga pitanja, uključujući navodno gušenje znanstvene rasprave, ulogu stručnjaka i uznemirujući strah da bi se Zapad mogao povinovati kineskoj diktaturi.

Ova istraga – koja zaključuje da su Svjetska zdravstvena organizacija i mnogi svjetski čelnici presporo reagirali – napravljena je s namjerom da bude mjerodavna istraga pandemije. Ističe da postoje dva "puta pojavljivanja" neobičnog koronavirusa koji se pojavio krajem 2019.: putem "događaja prelijevanja" iz prirode ili iz "aktivnosti povezanih s istraživanjem".

Poznato je da su neke bolesti, poput epidemije Sarsa iz 2003., povezane sa "zoonotskim" prijenosom (sa životinja na ljude), iako nije pronađen nijedan dokazani životinjski domaćin za Sars-CoV-2, virus koji uzrokuje bolest Covid -19.

Također znamo da je Kina zataškavala rane slučajeve, ušutkavala liječnike, opirala se vanjskim ispitivanjima, skrivala ključne podatke i provodila visokorizične pokuse u laboratorijima s maksimalnom biosigurnošću koji su se specijalizirali za istraživanje koronavirusa šišmiša u Wuhanu.

Ušutkavanje znanstvene rasprave

Ipak, ovo istraživanje The Lanceta – koje sada napadna neobično agresivni zoonotski lobi koji odbacuje svaku sugestiju o curenju iz laboratorija – bilo je praćeno kontroverzama.

Ubrzo nakon što se virus pojavio, časopis je objavio jednu od najozloglašenijih znanstvenih izjava u novijoj povijesti: bilješku 27 stručnjaka koji napadaju "teorije zavjere koje sugeriraju da Covid-19 nema prirodno podrijetlo".

Ovo utjecajno pismo odigralo je ključnu ulogu u ušutkavanju znanstvene, političke i medijske rasprave o bilo kakvoj ideji da je pandemija mogla uopće započeti incidentom u laboratoriju.

Međutim, kasnije se pokazalo da ga je sastavio britanski znanstvenik Peter Daszak, dugogodišnji suradnik Instituta za virusologiju Wuhan, koji je istraživao koronaviruse šišmiša, unatoč poznatim sigurnosnim problemima u laboratoriju.

Daszak je predsjednik EcoHealth Alliancea s 357.000 funti godišnje, grupe sa sjedištem u New Yorku koja je usmjerila sredstva iz Sjedinjenih Država svojoj prijateljici Shi Zhengli, virologinji iz Wuhana poznatoj kao "Žena šišmiš" zbog svog rada na prikupljanju uzoraka šišmiša.

To je završilo nakon što je The Mail on Sunday u travnju 2020. otkrio da je istraživanje koje je financirao SAD u njezinom laboratoriju u Wuhanu bilo usmjereno na šišmiše ulovljene 1000 milja daleko u pokrajini Yunnan.

Sukob interesa

Daszak i saveznici bijesno su odgovorili te su nastavljali osuđivati ​​hipotezu o curenju iz laboratorija kao teoriju zavjere – iako podaci pokazuju da su znanstvenici iz Wuhana, koji rade s EcoHealth Allianceom, pronašli bliske rođake pandemijskog virusa u šišmišima iz Yunnana.

Dr. Richard Horton, glavni urednik Lanceta, kojeg je Peking dvaput nagradio, tvitao je u lipnju 2020.: "Peter Daszak odbacuje teorije zavjere o podrijetlu Covid-19: i on zna više od većine… o koronavirusima."

Unatoč sukobima interesa, Daszak je pozvan da se pridruži istrazi WHO-a o podrijetlu virusa u Kini i da zajedno s petoricom svojih kolega potpisnika predvodi istragu Lancetovog povjerenstva, prije nego što je izbačen nakon otkrića Iana Bireella za Daily Mail.

Prošli listopad, The Lancet je konačno objavio "alternativni pogled" u kojem je 16 znanstvenika kritiziralo Daszaka zbog "utišavanja" znanstvene rasprave.

Izazvao pomutnju

Jeffrey Sachs, predsjednik Komisije i poznati ekonomist, izazvao je pomutnju na konferenciji ove godine rekavši da je "prilično uvjeren" da je Sars-CoV-2 "proizišao iz biotehnologije američkih laboratorija, a ne iz prirode" - što je pogrešno citirano i promovirano stajalište kineskih dužnosnika.

Izvješće njegove komisije potpiruje tu vatru. Navodi se da "neovisni istraživači još nisu istražili američke laboratorije koji su uključeni u laboratorijsku manipulaciju virusima sličnim Sars-CoV-u" - prije nego što ističe da nisu "ni istražili detalje laboratorijskog istraživanja koje je bilo u tijeku u Wuhanu".

Možda zvuči suludo uperiti prst u SAD za moguće laboratorijsko curenje u Kini. Ipak, postoji opravdana zabrinutost da su zapadna tijela za financiranje i znanstvenici povezani s rizičnim istraživanjem.

I kao što je jedan uvaženi znanstvenik rekao Birrellu, kineska vlada možda traži način da prizna laboratorijsku nesreću dijeleći krivnju sa SAD-om.

Eksperimentiranje s poboljšavanjem funkcije

Znamo da su znanstvenici u Wuhanu bili uključeni u projekte suradnje koje je financirao Washington i koordinirao preko EcoHealth Alliancea te da su bili uključeni u eksperimente "poboljšanja funkcije" koji potencijalno mogu povećati infektivnost koronavirusa, a prvi su ih proveli zapadni znanstvenici.

Čak je bilo prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava koji uključuju prijedloge za umetanje mjesta cijepanja furina u koronaviruse šišmiša. Ova značajka, koja omogućava virusu Sars-Cov-2 da učinkovitije uđe u ljudske stanice, nije pronađena u sličnim koronavirusima.

A vidjeli smo putem zahtjeva za slobodom informacija, curenja informacija, knjiga i istraživačkih članaka kako su se neki zapadni znanstvenici privatno bojali da je virus možda dizajniran i dio istraživanja djelomično financiranog od strane SAD-a - ali su odbacili takve ideje u pokušaju da se zatvori rasprava.

Utjecajni američki znanstvenici

Ključ za ovu zabrinutost su dva najutjecajnija znanstvenika u Americi – predsjednički savjetnik dr. Anthony Fauci i dr. Francis Collins, tadašnji šef glavnog američkog tijela za financiranje – zajedno s Jeremyjem Farrarom, direktorom Wellcome Trusta u Britaniji, koji je financirao najmanje jedno istraživanje koje uključuje Wuhan Institute of Virology.

Farrar je, zajedno s dvojicom kolega iz Wellcomea, bio među potpisnicima te Lancetove izjave u veljači 2020., kao i koordinator još jednog utjecajnog rada koji se pojavio u časopisu Nature Medicine, navodeći da autori "ne vjeruju da je bilo koja vrsta laboratorijskih scenarija plauzibilna".

Ova se izjava pojavila nakon povjerljive telekonferencije koju je na zahtjev Faucija organizirao Farrar, a kojoj su se pridružili Collins i Sir Patrick Vallance, britanski glavni znanstveni savjetnik. Daily Mail je dobio 32 emaila o njihovim raspravama prema zakonima o slobodi informacija – ali dužnosnici su zacrnili gotovo svaku riječ.

Trebalo je više od godinu dana da se otkrije da su Farrar i svaki od pet autora izjave u Nature Mediceine privatno izrazili bojazan zbog inženjeringa virusa ili zbog tajnog skladišta novih koronavirusa u Wuhanu.

Bilo je deprimirajuće vidjeti, piše Daily Mail, kako su znanstvenici – potpomognuti časopisima povezanim s Kinom, slabim političarima i beznačajnim medijima – očigledno zbili redove, dopustili redigiranje dokumenata, opstruirali istrage, uskratili informacije i ocrnili one koji traže istinu o najznačajnijem zdravstvenom problemu našeg doba.

Dakle, ovo Lancetovo izvješće zaslužuje zasluge za iznošenje jasnih činjenica o podrijetlu Sars-CoV-2 – i za tvrdnju da su i prirodna i prelijevanja povezana s istraživanjem i dalje vjerojatni uzroci pandemije na temelju našeg trenutnog znanja.

Ipak, koliko je čudno da je ova jednostavna izjava još uvijek kontroverzna, tolika je toksičan problem zahvaljujući obmanjujućim radnjama Kine i njezinih sramotnih saveznika na Zapadu, piše Daily Mail.