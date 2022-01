Tajanstveni objekt koji je samo 4000 svjetlosnih godina udaljen od Zemlje ne nalikuje ničemu ikada prije viđenom u svemiru, rekli su astronomi. Misle da bi to mogla biti neutronska zvijezda ili bijeli patuljak – kolabirane jezgre zvijezda – s ultra-moćnim magnetskim poljem, također poznatim kao magnetar, piše Daily Mail.

Dok se vrti kroz kozmos, "sablasni" objekt odašilje snop radijacije, jedan je od najsvjetlijih objekata na noćnom nebu. Promatranja pokazuju da oslobađa divovski nalet energije tri puta na sat.

Astrofizičarka dr. Natasha Hurley-Walker sa Sveučilišta Curtin, Međunarodnog centra za istraživanje radio-astronomije (ICRAR) u Australiji, predvodila je tim koji je došao do otkrića. Njezin tim je mapirao radio valove u svemiru kada je naišao na potencijalni "magnetar".

'Bilo je sablasno'

"Ovaj se objekt pojavljivao i nestajao tijekom nekoliko sati tijekom naših promatranja. To je bilo potpuno neočekivano. Bilo je to pomalo sablasno za astronoma jer na nebu nema ničega što bi to činilo. I stvarno nam je prilično blizu - udaljeno je oko 4000 svjetlosnih godina. Nalazi se u našem galaktičkom dvorištu", kazala je astrofizičarka.

Dodala je da se promatranja podudaraju s predviđenim astrofizičkim objektom nazvanim "magnetar ultra dugog perioda".

"To je vrsta sporo rotirajuće neutronske zvijezde za koju se predviđa da teoretski postoji", rekla je, dodajući da nitko nije očekivao da će ih izravno otkriti jer se nije očekivali da će biti tako bistri. "Nekako pretvara magnetsku energiju u radio valove mnogo učinkovitije od svega što smo prije vidjeli", dodala je.

Objekt otkrio student

Objekt je pomoću teleskopa Murchison Widefield Array (MWA) otkrio student Tyrone O'Doherty u zaleđu Zapadne Australije.

"Uzbuđujuće je što se izvor koji sam identificirao prošle godine pokazao tako osebujnim objektom. Široko vidno polje i ekstremna osjetljivost MWA-a savršeni su za snimanje cijelog neba i otkrivanje neočekivanih pojava", poručio je.

Objekti koji se pale i gase u svemiru nisu novost, a astronomi ih nazivaju prolaznima, pri čemu se neki pojavljuju tijekom nekoliko dana i nestaju nakon nekoliko mjeseci, a drugi se pale i gase unutar milisekundi ili sekundi.

Međutim, astrofizičarka ICRAR-Curtina dr. Gemma Anderson rekla je da je pronalazak nečega što se uključilo na samo minutu učinilo novo otkriće neobičnim. Objasnila je da je tajanstveni objekt bio nevjerojatno svijetao i manji od sunca, emitirajući vrstu radio valova koji sugerira da ima izuzetno jako magnetsko polje.

Dodala je da "kada proučavate prolazne pojave, promatrate smrt masivne zvijezde ili aktivnost ostataka koje ona ostavlja za sobom".

Istraživači sada nadziru objekt kako bi vidjeli hoće li se ponovno uključiti i planiraju tražiti rudu ovih neobičnih objekata u ogromnim arhivima MWA. "Ako jest, postoje teleskopi diljem južne hemisfere, pa čak i u orbiti koji mogu usmjeriti ravno na nju", rekla je dr. Hurley-Walker.

"Više detekcija će astronomima pomoći odgonetnuti je li ovo bio rijedak jednokratni događaj ili velika nova skupina koju nikada prije nismo primijetili", kazala je. Nalazi su objavljeni u časopisu Nature.