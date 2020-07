STOTINE ZNANSTVENIKA SADA TVRDI: ‘Koronavirus se prenosi zrakom!’; WHO: ‘Ti dokazi nisu uvjerljivi’

U otvorenom pismu WHO-u, koje potpisnici planiraju objaviti u znanstvenom časopisu idućeg tjedna, 239 znanstvenika iz 32 zemlje navelo je dokaze koji pokazuju da manje čestice mogu biti zarazne

Stotine znanstvenika tvrde kako postoje dokazi da koronavirus u manjim česticama u zraku može biti zarazan te su pozvali WHO da promjeni svoje preporuke, objavio je New York Times. WHO navodi da se koronavirus prvenstveno širi s osobe na osobu kapljičnim putem, iz nosa i usta zaražene osobe prilikom kihanja, kašljanja ili govora.

U otvorenom pismu WHO-u, koje potpisnici planiraju objaviti u znanstvenom časopisu idućeg tjedna, 239 znanstvenika iz 32 zemlje navelo je dokaze koji pokazuju da manje čestice mogu biti zarazne, piše New York Times.

Svejedno je prenosi li se koronavirus većim česticama nakon kihanja ili manjim česticama koje nastaju disanjem, koronavirus se prenosi zrakom i može zaraziti ljude kada ga udahnu, navode znanstvenici.

Međutim, WHO navodi da dokazi o prijenosu zrakom nisu uvjerljivi.

“Pogotovo smo u posljednjim mjesecima nekoliko puta istaknuli da smatramo kako je moguća transmisija zrakom, ali za to ne postoje čvrsti, ili čak, jasni dokazi”, kazala je Benedetta Allegranzi, direktorica programa WHO-a za prevenciju i kontrolu infekcija.