ŠTETA JE VEĆ UČINJENA: Razina mora porast će za metar čak i ako se ispune klimatski ciljevi

Zbog dosadašnjeg ispuštanja emisija stakleničkih plinova u atmosferu, čak i ako bi se ispunili klimatski ciljevi razina mora nastavila bi rasti.

Razina mora će porasti između 0,7 i 1,2 metra u naredna dva stoljeća čak i ako vlade okončaju eru fosilnih goriva kao što je obećano Pariškim sporazumom o klimi, priopćili su u utorak znanstvenici.

U opasnosti veliki gradovi, pa čak i cijele nacije

Hitna akcija za smanjenje emisije štetnih plinova bi spriječila dugoročno povećanje razine mora potaknuto otapanjem leda od Grenlanda do Antarktike koje će nanovo ucrtati obale diljem svijeta, objavio je u časopisu Nature Communications tim znanstvenika predvođen Matthiasom Mengelom s instituta za klimu u Potsdamu. Porast razine mora prijeti brojnim gradovima od Šangaja do Londona, kao i područjima ispod razine mora, od Floride do Bangladeša. Ta je opanost velika i za cijele nacije, uključujući Maldive na Indijskom oceanu ili Kiribate na Pacifiku.

U studiji znanstvenika se navodi da će do 2300. razina mora porasti od 0,7 do 1,2 metra, čak i ako skoro 200 država provede mjere zacrtane pariškim sporazumom iz 2015., a kojim se predviđa smanjenje emisije stakleničkih plinova na nulu. Razine oceana će neizbježno rasti jer će industrijski plinovi ispušteni u atmosferu, a koji “zarobe” toplinu, ostati i dalje u atmosferi te i dalje topiti zaleđene površine. Uz to, voda se, kako njezina temperatura bude rasla iznad četiri stupnja Celzija, prirodno širi.

“Razina mora se shvaća kao neki spori proces oko kojeg se ništa ne može učiniti (…) ali razdoblje sljedećih 30 godina će uistinu biti vrlo važno”, kazao je Mengel. On upozorava da vlade, kada je u pitanju Pariški sporazum, za sada ne rade na ispunjenjima svojih obećanja. Globalna emisija ugljičnog dioksida, glavnog stakleničkog plina koji nastaje izgaranjem fosilnih goriva, nakon trogodišnje stagnacije ponovo je porasla.