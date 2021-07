Ujedinjeni Arapski Emirati su u lipnju bili "pečeni" na temperaturama od oko 50 stupnjeva. No, nakon tjedana nepodnošljive vrućine i suše, nebo se otvorilo, ali očito zahvaljujući njihovoj vojsci dronova koji stvaraju oblake.

Tamošnji Nacionalni centar za meteorologiju objavio je videozapise kišnog vremena u Ras al-Khaimahu na sjeveru zemlje te u blizini zračne luke Al-Wagan. Tijekom prošloga vikenda upaljeni su meteoalarmi za kišu diljem zemlje.

Kasnije je NCM na Twitteru natuknuo kako je velik dio pljuskova koji su zahvatili UAE posljedica njihovih skupih napora u "sjetvi" oblaka. To su potvrdili i za Gulf News, objasnivši da se posljednja kišna epizoda može pripisati njihovim projektima za pospješivanje stvaranja kiše.

'Sjetva' oblaka

Upravo je nedostatak vode označen kao ključna prepreka razvoju UAE u ovom stoljeću. Prosječna godišnja količina padalina u glavnom gradu Abu Dhabiju iznosi svega 42 milimetra, a većina toga padne zimi. Kako se klimatska kriza produbljuje veći dio Bliskog istoka i sjeverne Afrike suočava se sa sve dugotrajnijim i češćim sušama.

Svjesne ovog problema, vlasti UAE su još devedesetih u suradnji s Nacionalnim centrom za istraživanje atmosfere SAD-a i NASA-om započele financiranje projekta "zakišnjavanja" zemlje. Proteklih su godina dodatno pojačali svoje napore; samo u prvih šest mjeseci 2020. su pokrenuli 219 "sjetvi" oblaka.

Dvije metode

Iako postoji niz tehnika, postupak "sjetve" uključuje zrakoplove koji ispaljuju srebrni jodid i druge kristalne čestice strukture slične ledu u oblake. Te čestice djeluju kao jezgra za stvaranje kristala leda u atmosferi. Druga metoda uključuje dron s električnim nabojem koji leti u oblak i tako potiče malene kapljice vode da se stapaju i u konačnici padnu na tlo, piše IFL Science.

Iako metode zasad djeluju, nisu svi znanstvenici optimistični da su dovoljno učinkovite za stvaranje kiše. Neke su studije otkrile da "sjetva" oblaka iz nekog razloga ima vrlo malo ili nimalo utjecaja na količinu oborina. Druge studije, pak, kažu da je utjecaj značajan. Prema podacima iz UAE, prethodne "sjetve" dovele su do porasta oborina od 15 do 35 posto, ovisno o količini pustinjskog pijeska u atmosferi. No, to nije impresivno povećanje, jer godišnji prosjek oborina je samo 42 milimetra.