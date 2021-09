Američki farmaceutski div Pfizer Inc i njegova njemačka partnerska tvrtka BioNTech SE u ponedjeljak su priopćili da je njihovo cjepivo protiv koronavirusa izazvalo imunološki odgovor kod djece od 5 do 11 godina u njihovom kliničkom ispitivanju u drugoj od tri faze, a koji odgovara onome što su prethodno primijetili u dobi od 16 do 25 godina. Odnosno, stvoreno je dovoljno antitijela za zaštitu kod djece u dobi od 5 do 11 godina.

Zbog toga planiraju tražiti odobrenje za uporabu cjepiva za djecu te dobi u SAD-u, Europi ali i ostalim područjima, piše Daily Mail.

"Od srpnja su pedijatrijski slučajevi koronavirusa porasli za oko 240 posto u SAD-u, što naglašava potrebe javnog zdravlja za cijepljenjem", rekao je izvršni direktor Pfizera Albert Bourla u priopćenju za javnost.

"Ovi rezultati ispitivanja pružaju snažan temelj za traženje odobrenja za naše cjepivo za djecu od 5 do 11 godina, a mi ih hitno planiramo dostaviti FDA-i i drugim regulatorima", dodao je.

Upravo će sljedećeg mjeseca najviši američki dužnosnici odnijeti odluku o tome je li cjepivo sigurno i učinkovito kod mlađe djece u roku, rekli su izvori Reutersu ranije ovog mjeseca.

Porast broja hospitalizacija

Posljednjih mjeseci u SAD-u su porasli hospitalizacije i smrti slučajevi uzrokovani koronavirusom, posebice širenjem delta varijante. Osim toga, u porastu su i pedijatrijski slučajevi te bi brza autorizacija mogla pomoći pri ublažavanju potencijalnog porasta slučajeva na jesen, posebice u školama.

Cjepivo Comirnaty već je odobreno za uporabu u djece od 12 godina u mnogim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države. Cjepivo je izvorno odobreno za hitnu uporabu kod osoba starijih od 16 godina u Sjedinjenim Državama u prosincu 2020., a prošli je mjesec dobilo puno odobrenje SAD-a u toj dobnoj skupini.

"Doza od 10 mikrograma pažljivo je odabrana kao poželjna doza za sigurnost, podnošljivost i imunogenost u djece od 5 do 11 godina", piše u Pfizerovom priopćenju.

Za razliku od ispitivanja provedenog nad odraslim osobama, u pedijatrijskom ispitivanju uspoređuje se količina neutralizirajućih antitijela izazvanih cjepivom s odgovorom starijih primatelja u ispitivanju odraslih.

Glasnogovornik Pfizera rekao je da bi tvrtke kasnije mogle otkriti učinkovitost cjepiva iz ispitivanja, ali među sudionicima još nije bilo dovoljno slučajeva koronavirusa da se to utvrdi.

Cjepivo je bilo oko 95 posto učinkovito u kliničkom ispitivanju odraslih, ali Pfizer je rekao da imunitet opada nekoliko mjeseci nakon druge doze. Očekuje se da će američki regulatori odobriti treću dozu cjepiva za starije i visokorizične Amerikance početkom ovog tjedna.

Tvrtke su kazale i to da se cjepivo dobro podnosi, a nuspojave su općenito usporedive s onima uočenim u sudionika u dobi od 16 do 25 godina.