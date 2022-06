Mala, ali obećavajuća studija provedena u SAD-u ulila je nadu osobama koje boluju od raka rektuma. Iako je istraživanje provedeno na malom broju pacijenata, svi su nakon liječenja eksperimentalnim lijekom ušli u remisiju, prenosi Zimo.

Lijek o kojem je riječ zove se dostarlimab i prodaje se pod robnom markom Jemperli. Radi se o imunoterapijskom lijeku koji se koristi u liječenju raka vrata maternice, a ovo je bilo prvo kliničko istraživanje o tome je li učinkovit i protiv raka debelog crijeva. Rani rezultati sugeriraju da je lijek iznenađujuće učinkovit, a znanstveni tim kaže da bi uspješna remisija raka, viđena kod svakog pacijenta u istraživanju, mogla biti bez presedana u liječenju protiv raka.

Specifični slučajevi sa specifičnim tumorima

Vjerujem da je ovo prvi put da se ovo dogodilo u povijesti bolesti raka, rekao je za New York Times medicinski onkolog Luis Diaz Jr. iz bolnice Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), stariji autor nove studije objavljene u znanstvenom časopisu The New England Journal of Medicine. Pozitivni rezultati dosad su viđeni samo kod 12 pacijenata (ispitivanje je i dalje u tijeku), od kojih su svi imali tumore s genetskim mutacijama zvanim nedostatak popravka neusklađenosti (MMRd), koji su viđeni u podskupini od približno pet do deset posto pacijenata s rakom debelog crijeva.

Pacijenti s takvim tumorima obično manje reagiraju na kemoterapiju i zračenje, što povećava potrebu za kirurškim uklanjanjem njihovih tumora. Međutim, MMRd mutacije također mogu učiniti stanice raka ranjivijim na imunološki odgovor. Kada se te mutacije akumuliraju u tumoru, one stimuliraju imunološki sustav, koji napada stanice raka pogođene mutacijama, kaže Diaz. Obično bi pacijenti s ovom vrstom tumora rektuma mogli očekivati ​​da će se podvrgnuti kemoterapiji i terapiji zračenjem prije kirurškog uklanjanja raka. Nevjerojatnom srećom pacijenti koji su se uključili u ovo ispitivanje dosad su potpuno izbjegli navedene postupke i njihove povezane nuspojave.

Tumori potpuno uklonjeni, nije zabilježen nijedan ponovni rast

U studiji faze 2 pacijenti su dobivali dostarlimab svaka tri tjedna tijekom šest mjeseci, uz mogućnost standardne ​​kemoradioterapije i operacije ako se tumori vrate. No, tumori se nisu vratili. Nakon šest mjeseci praćenja svih 12 pacijenata u ispitivanju pokazalo je potpuni klinički odgovor, bez dokaza o tumorima koji bi se mogli vidjeti putem MR skeniranja, PET skeniranja, endoskopije i biopsije, između ostalih testova.

Dr. Cercek mi je rekla da je tim liječnika pregledao moje testove. Budući da nisu mogli pronaći nikakve znakove raka, dr. Cercek je rekla da nema razloga da me tjeraju na terapiju zračenjem, objašnjava Sascha Roth, prvi pacijent uključen u ispitivanje.

'Potpuni odgovor na liječenje nije surogat za dugotrajnu kontrolu raka'

U konačnici se očekuje da će ispitivanje uključiti oko 30 pacijenata. Kad podaci o cijeloj skupini budu dostupni, imat ćemo potpuniju sliku o tome koliko je dostarlimab siguran i učinkovit kod bolesnika s rakom debelog crijeva.

Do tog trenutka moramo se odnositi prema trenutačnim rezultatima s optimizmom i oprezom, kaže onkologinja Hanna K. Sanoff s američkog Sveučilišta Sjeverne Karoline, koja je napisala komentar na nalaze. Prema Sanoff, klinički potpuni odgovor na liječenje nije surogat za dugotrajnu kontrolu raka. Ipak, znanstvenici već istražuju može li njihov jedinstveni imunoterapijski pristup također pomoći pacijentima s drugim tumorima koji imaju MMRd, kao što su neke vrste raka želuca, prostate i gušterače. Unatoč tim neizvjesnostima, Cercek i njezini kolege i njihovi pacijenti, koji su pristali odustati od standardnog liječenja za obećavajuću, ali nepoznatu budućnost imunoterapijom, pružili su ono što bi moglo biti rani uvid u revolucionarnu promjenu liječenja, piše Sanoff.