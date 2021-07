Istraživači s londonskog Imperial Collegea pronašli su uzorak neispravnih antitijela u krvi nekih pacijenata koji boluju od dugotrajnog Covida-19 i nadaju se da bi to moglo u idućih šest do 18 mjeseci dovesti do jednostavnog testa krvi kojim bi se dijagnosticiralo to stanje, piše BBC.

Dr. Elaine Maxwell iz britanskog Nacionalnog instituta za zdravstvena istraživanja kaže kako su ta otkrića "vrlo uzbudljiva" te da je autoimuni odgovor organizam jedan od mehanizama za koji sumnjaju da uzrokuje dugotrajni Covid.

Trenutno ne postoje testovi na dugi Covid

No, dr. Maxwell je upozorila da je dugotrajni Covid "složeno stanje" te je stoga važno nastaviti istraživati i ​​ostale uzročne čimbenike kako bi se mogle dijagnosticirati i liječiti sve različite vrste post-Covid sindroma.

Dugotrajni Covid još nije posve razjašnjeno stanje, a može pokriti niz simptoma koji traju dugo nakon početne zaraze: od umora i gubitka daha do glavobolje i bolova u mišićima. Trenutno ne postoje testovi kojima bi se dijagnosticirao dugotrajni Covid.

Profesor Danny Altmann, koji vodi istraživački tim Imperial Collegea uvjeren je da će istraživanje dovesti do testa na dugotrajni Covid koji bi se mogao obaviti i u liječničkoj ordinaciji. No, također je zabrinut da bi plan britanske vlade o "suživotu s Covidom" mogao izazvati val slučajeva ovog još nedovoljno poznatog stanja.

Moguć val slučajeva dugotrajnog Covida

Naime, britanska Vlada namjerava ukinuti većinu protuepidemijskih mjera i ograničenja do 19. srpnja. Prof. Altmann, potaknut sve većim brojem takvih slučajeva, upozorava da još nije poznato hoće li cijepljenje zaštititi ljude od dugotrajnih simptoma.

"Ako krenemo u fazu od 100.000 slučajeva dnevno i, kažemo da 10-20 posto svih zaraza može rezultirati dugim Covidom, ne vidim sigurnost od toga da ne buknu slučajevi dugotrajnog Covida unatoč tomu što imamo procijepljenu populaciju ", rekao je.

U ovom pilot-istraživanju uspoređeni su uzroci krvi desetaka ljudi i otkrivena tzv. autoantitijela koja nisu bila prisutna kod ljudi koji su se brzo oporavili ili onih koji nisu imali Covid-19.

Skoro milijun Britanaca ima simptome

Obično ljudski imunološki sustav stvara antitijela za borbu protiv bolesti, ali ponekad se tijelo okrene protiv sebe stvarajući autoantitijela koja napadaju zdrave stanice. Prof. Altmann smatra da su ta autoantitijela možda jedan od uzročnika dugotrajnih simptoma Covida. Istraživanje je još uvijek u početnoj fazi, što znači da je provedeno na malom broju uzoraka, no istraživački tim to ipak smatra "vrlo uzbudljivim napretkom".

Procjenjuje se da je 962.000 ljudi u Velikoj Britaniji patilo do dugotrajnog Covida koji je trajao duže od četiri tjedna. Također se procjenjuje da oko 385 tisuća Britanaca pati od simptoma Covida već više od godinu dana.

Dugotrajni Covid može utjecati na ljude svih dobnih skupina, uključujući djecu i osobe koje su prethodno bile zdrave i u dobroj tjelesnoj kondiciji, kao i one koji su imali samo blage simptome koronavirusa.

'Kao da sam u tijelu dvostruko starije osobe'

"Imam 44 godine, ali osjećam se kao da sam u tijelu dvostruko starije osobe. Covid-19 sam 'ulovila' u ožujku prošle godine. Imati dugotrajni Covid znači buditi se i lijegati s bolovima, patiti od vrtoglavice i migrene, imati zamućen vid… Nakon 11 mjeseci osjećam se kao i na početku", ispričala je za BBC Britanka Lucy Adams koja boluje od dugotrajnog Covida.

U svibnju je britanska vlada obećala uspostaviti 89 post-Covid klinika u koje bi se primali i pacijenti oboljeli od Covida kojima nije potrebno bolničko liječenje. Vlada je najavila da će dati i 50 milijuna funti za istraživanje dugotrajnog Covida.