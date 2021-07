Minijaturni robotski helikopter Ingenuity američke svemirske agencije NASA-e svakim svojim letom ruši vlastite rekorde.

U svom posljednjem, 9. letu, Ingenuity je oborio rekord u duljini i brzini leta na Marsu, a pri tome uspio napraviti i seriju fascinantnih fotografija u boji, koje prikazuju neobičan okoliš i planine Marsa, ponosna je NASA.

Tako je Ingenuity preletio 625 metara u 2 minute i 46 sekundi te se spustio na područje koje se naziva Séítah, a do kojeg bi bilo gotovo nemoguće doći roverom Perseverance.

Kako su naveli iz NASA-e, tijekom prethodnih letova, Ingenuity se kretao iznad relativno ravnog terena, no tijekom ovog leta nadletio je erodirani krater te se sigurno spustio na ravnicu s druge strane.

Iznimno kompliciran let

Objasnili su kako je taj pothvat za mali helikopter bio zapravo veoma kompliciran.

Kad ljudi gledaju oko sebe, veoma brzo shvaćaju što točno gledaju. Vidimo kamen i pukotine, sjene i teksture, različite uspone i padove terena. No Ingenuity nema ljudsku percepciju i razumijevanje onoga što vidi. On svijet vidi u obliku individualnih, anonimnih značajki - gotovo kao točke koje se s vremenom kreću - i pokušava interpretirati kretanje tih točaka, objasnili su iz NASA-e te dodali da su, kako bi Ingenuityju olakšali kretanje, osmislili navigacijski algoritam koji mu je rekao da su sve točke koje vidi na ravnoj površini.

To je rasteretilo algoritam izračunavanja razlike u visini terena i omogućilo mu da se koncentrira na interpretaciju kretanja tih značajki u odnosu na kretanje samog helikoptera. No komplikacije se pojavljuju kad pokušavamo letjeti iznad terena koji zapravo i nije ravan, dodaju iz NASA-e.

'Ovo je bio napeti tjedan'

Kako bi pomogli Ingenuityju da preleti neravan teren, inženjeri u NASA-i izradili su komplicirane računalne simulacije koje su predviđale što bi se moglo dogoditi ako promijene neku naredbu helikopteru.

"Ovo je bio vrlo napeti tjedan. Deveti let nije nalik ničemu što je bilo prije", dodaju.

Za let 9, ključna je bila adaptacija plana leta kroz smanjenje brzine na ključnim mjestima spuštanja u sam krater. Iako je to produljilo vrijeme leta, pomoglo je da uklonimo greške koje su mogle dovesti do grešaka u pozicioniranju helikoptera. Također smo prilagodili neke detaljne parametre navigacijskog algoritma koje dosad nismo dirali, pojasnili su iz NASA-e.

Nakon uspješnog leta, tijekom ovog tjedna Ingenuity će znanstvenicima poslati fotografije u boji dijelova koji prikazuju velike geološke dijelove kratera Jezero, ali i sustav pukotina koje bi Perseverance trebao posjetiti i istražiti.