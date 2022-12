Američki znanstvenici u utorak će objaviti golemi napredak u korištenju fuzijske energije koja bi, bude li se iz laboratorija pretvorila u komercijalnu proizvodnju energije, mogla pomoći u borbi protiv klimatskih promjena.

Ministarstvo energije će otkriće predstaviti u 17 sati po hrvatskom vremenu.

Prijelomni trenutak desetljenih nastojanja

Znanstvenici iz Nacionalnog laboratorija Lawrence Livermore u Kaliforniji, koji se bavi nacionalnom sigurnošću i nuklearnim naoružanjem, uspjeli su dobiti energiju iz fuzije u pokusu koji uključuje lasere, rekao je izvor uoči službenog predstavljanja.

Nuklearni stručnjaci izvan laboratorija kažu da bi se moglo raditi o prijelomnom trenutku u desetljetnim nastojanjima da se iskoristi nuklearna fuzija. Znanstvenici u Lawrence Livermoreu usmjerili su laser prema cilju kako bi spojili dva lagana atoma u jedan gušći koji ispušta energiju.

No, još puno toga treba napraviti. Tony Roulstone, stručnjak za nuklearnu energiju s Cambridgea procijenjuje da je pokusom dobiveno samo 0.5% energija u odnosu na energiju koja je potrebna da bi se ispalio laser.

'Još je dalek put do upotrebljive čiste energije'

"Stoga možemo reći da je ovaj rezultat znanstveni uspjeh, ali još je dalek put do dobivanja upotrebljive, snažne, čiste energije", izjavio je Roulstone.

Elektroindustrija je s oprezom pozdravila taj korak, ističući da, želi li se provesti energetska tranzicija, fuzija ne bi trebala usporiti alternative, poput solarne i energije vjetra, baterija i nuklearne fisije.

"To je prvi korak koji kaže 'da, to nije samo fantazija, to se teoretski može ostvariti", rekao je Andrew Sowder, viši direktor za tehnologiju u EPRI-ju, neprofitnoj skupini za istraživanje i razvoj energije.

Zasad dobiveno energije da se prokuha 2,5 galona vode

''Još smo jako daleko od toga da fuzijom napajamo električnu mrežu, a kamoli jednu elektranu. Američki projekt, iako revolucionaran, proizveo je samo dovoljno energije da prokuha oko 2,5 galona vode'', rekao je Tony Roulstone za CNN.

To se možda ne čini mnogo, ali eksperiment je još uvijek iznimno značajan jer su znanstvenici pokazali da zapravo mogu stvoriti više energije nego što su počeli. Iako postoji još mnogo koraka dok ovo ne postane komercijalno održivo, to je velika prepreka koju treba prijeći s nuklearnom fuzijom, kažu stručnjaci.