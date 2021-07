Gordan Lauc je danas na Facebooku objavio kako je kako je više od pola viška smrtnosti u Hrvatskoj zbog odgovora na pandemiju, a ne zbog samog virusa.

Konkretno, ističe kako treba razlikovati „ ljude koji su u bolnici zbog COVID-19, od onih koji slučajno imaju virus u nosu, a u bolnici su zbog nečeg drugog“

„Ovo je naravno za sada samo moja okvirna procjena koju treba neovisno potvrditi, no čini se da je već do sada naš (planetarni) odgovor na pandemiju ubio više ljudi od samog virusa, a cijena tog odgovora dolazit će na naplatu još godinama, tako da će konačni omjer biti još gori“, ističe Lauc u statusu.

Ovo nije prvi puta da Lauc govori kako je odgovor na pandemiju smrtonosniji od virusa

'Najmanje što može je podnijeti ostavku'

Ubrzo mu je odgovorila Hrvatska udruga bolničkih liječnika.

"Dok se hrvatski zdravstveni sustav mjesecima bori do krajnjih granica ljudske izdržljivosti s pandemijom koronavirusa, pojedinci koji se javnosti predstavljaju kao znanstvenici s kompetencijama za tumačenje imunologije, virologije, infektologije, epidemiologije i intenzivne medicine, banaliziraju cjelokupnu situaciju. Vezano uz navedeno, prof. Gordan Lauc danas je u svojoj objavi na Facebooku iznio teške optužbe na račun hrvatskog zdravstvenog sustava kada je ustvrdio da mu se čini da su “oko polovica viška smrtnosti ljudi koji su nastradali zbog našeg odgovora na pandemiju, a ne zbog virusa”. Zastrašujuće je pročitati takvu izjavu, pogotovo što izlazi iz pera člana Vladinog Znanstvenog savjeta koji se, pretpostavljamo, kao član Znanstvenog savjeta, zalagao i davao savjete Vladi RH oko strategije borbe s ovom pandemijom. Najmanje što bi sada trebao učiniti jest dati neopozivu ostavku na mjesto člana Vladinog Znanstvenog savjeta jer je defakto konstatirao svoj/njegov neuspjeh. Dodatno je poražavajuća činjenica da jedan znanstvenik takvog kalibra, kakvim se on voli predstavljati, za današnje tvrdnje navodi “da mu se čini” čime pokazuje krajnju paušalnost i neznanstvenost svojih tzv. znanstvenih tvrdnji. Kao liječnike, osobito nas zabrinjava izjava da su pacijenti umirali od “prsnuća čira, upale slijepog crijeva” jer nisu na vrijeme operirani, akutnog infarkta jer nisu obrađeni ili zbog tumora jer nisu dijagnosticirani, a sve to zbog čekanja rezultata testa na SARS-COV-2“, među ostalim poručuju iz Udruge.

Na odgovor Lauca nije trebalo čekati, jer se HUBOL-u obratio u komentarima.

„Kad već ne potpisujete to što pišete, onda biste barem mogli malo pratiti što se događa u svijetu. To što sam rekao nije nikakav novi zaključak, već činjenica koju odgovorne institucije prepoznaju i priznaju“, napisao je, prilažući link na dio komentara direktora klinika Mayo i Cleveland.