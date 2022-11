Na Općinskom sudu u Sisku u srijedu, 16. studenog, započelo je suđenje Đuri Čehuliću, umirovljenom branitelju iz sela Selište kraj Kutine, kumu Danijela Bezuka, mladića koji je u listopadu 2020. godine pucao na policajce pred Banskim dvorima.

Ubrzo nakon Bezukovog napada, i njegovog samoubojstva, Čehulić je uhićen jer je pred televizijskim ekipama koje su tih dana obilazile obitelj i rodnu kuću Danijela Bezuka izgovorio rečenice koje su okvalificirane kao prijetnja premijeru, a nakon pretrage njegove kuće pronađeno je i oružje, odnosno, „više komada vatrenog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari.“ Iako je ubrzo nakon pucnjave na Markovom trgu premijer Andrej Plenković inzistirao na tome da se radilo o složenijoj terorističkoj operaciji, a istrage svih nadležnih službi su trajale i trajale, u srpnju 2021. godine DORH se i službeno odredio: Bezukov napad je okvalificiran kao terorizam, zbog smrti napadača je odbačena kaznena prijava, ali je također utvrđeno da Bezuk nije imao pomagače.

Kao što je poznato, premijer Plenković nije bio zadovoljan ishodom istrage i moglo se zaključiti iz njegovih nastupa da i dalje očekuje od „nadležnih službi“ daljnje istrage, jer je on smatrao da je mladić indoktriniran i da je tu bilo „poticatelja i pomagača“, pa i iz određenih političkih stranaka. Markov trg koji je zatvoren nakon napada, i dalje je okovan ogradom i pod posebnom policijskom paskom. No, od srpnja do danas ni policija, niti obavještajna zajednica – nisu se očitovale o sumnjama premijera da je Bezuk bio samo eksponent jedne veće grupacije s terorističkim namjerama. Od svega je ostalo samo suđenje jednom ostarjelom čovjeku iz Bezukove neposredne blizine, bivšem članu HSP-a, kojem se isticalo da je prijatelj dogradonačelnika Kutine, Damira Markuša, koji je član Domovinskog pokreta. Pretpostavlja se da je upravo na slučaju Đure Čehulića premijer gradio svoje teorije o širem terorističkom uporištu – iako DORH nije našao nikakve dokaze za tu vrstu kvalifikacija.

Verbalni delikt ili nešto više?

Ukratko, DORH nije identificirao nikakvu veliku „terorističku ćeliju“. Državno odvjetništvo iz Siska podiglo je 16. listopada prošle godine optužnicu protiv Đure Čehulića radi kaznenog djela iz članka 139. stavak 2.i 3. Kaznenog zakona, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavka 3 Kaznenog zakona. A sada je, 16. listopada ove godine počelo suđenje zbog njegovih izjava pred tv kamerama koje su okvalificirane kao prijetnja premijeru. Članak 139., stavak 2. bavi se upravo prijetnjama da će netko nekoga usmrtiti ili teško ozlijediti ili mu oduzeti slobodu, a stavak 3. se odnosi na prijetnje prema službenoj osobi ili odgovornoj osobi – u ovom slučaju očigledno predsjedniku Vlade. Ako se dokaže da su rečenice koje je izgovorio Čehulić doista bile ozbiljna prijetnja za premijerov život – može biti osuđen na zatvorsku kazno od šest mjeseci do pet godina.

Na ročištu koje je održano u srijedu 16. listopada bile su pozvane novinarke iz dviju različitih televizijskih kuća (Nova TV i Al Jazeera) koje su radeći na terenu tih dana snimile izjave Đure Čehulića – a po svemu sudeći te se izjave sada smatraju krunskim dokazom njegovih prijetnji, ali bio je pozvan kao svjedok i – Andrej Plenković. No, sa suda nam je potvrđeno da se on uoči ovog ročišta ispričao, da nije mogao zbog obaveza prisustvovati suđenju, ali to samo znači da će biti ponovno pozvan na naredno ročište. Biti će to prilika da premijer Plenković u sudnici Općinskog suda u Sisku uživo opiše kako je doživio izjave optuženika Čehulića koje su snimljene tv kamerama.

Obratili smo se i odvjetniku okrivljenika, Damiru Karačiću, s pitanjem kako komentira optužnicu i koji je temelj obrane. „Po stavu obrane, događaj u vezi kojega je podnesena kaznena prijava protiv mog branjenika se nije dogodio na način kako je to opisano u optužnici, kao i da ono što se stavlja na teret mome branjeniku da je izgovorio, ne potpada pod kazneno djelo prijetnje odnosno da navedene riječi ne sadrže u sebi prijetnju.“, odgovorio je Čehulićev odvjetnik Karačić na upit Net.hr-a.