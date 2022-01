A tko je prijavio Zadranina, sedamdesetdvogodišnjaka koji je u Facebook komentaru „prijetio“ da treba Andreja Plenkovića dočekati pokvarenim jajima na skupu povodom obilježavanja obljetnice Akcije Maslenica? Ili je to što ga je obrađivala policija bio znak da policija češlja društvene mreže i nekom neobičnom metodom utvrđuje što jest prijetnja, a što nije? Bila su to samo neka od pitanja koja su se redala u javnosti nakon što je otkriveno da je policija privela na obavijesni razgovor Mladena Ćustića i potom još podigla i „optužni prijedlog“ zbog njega jer je objavio „uvredljivi i omalovažavajući komentar“ i narušio javni red i mir. Naime, radilo se komentaru ispod objave na Facebooku jednog zadarskog portala, komentaru koji je napisao građanin koji se čak nije skrivao niti iza lažnog profila. Naprosto je čovjek – komentirao na društvenim mrežama, rekao što misli o premijeru, ali nije ni psovao niti zazivao ikakve fatalne ishode. Kako je to netko spazio? I išao prijavljivati? Je l to radi neki policijski softver ili se radi o čovjeku kojeg je objava zasmetala, zaboljela do te mjere da je išao prijavljivati policiji?

Andrej Plenković je tvrdio da ga nije prijavio, Policijska uprava Zadarska je, dakako, tvrdila da je postupala po zakonu, a ministar policije Davor Božinović je pokušao cijelom događaju dati dozu tajnovitosti. Spominjao je „moguće indicije“, i da ne mogu građani misliti da je to sve tako jednostavno, da tu možda ima nešto više od pukog spominjanja da bi se Plenkoviću ususret mogla donijeti pokvarena jaja. Nek to sve skupa utvrdi sud, naglašavao je Božinović i uvijek iznova podvlačio da nije tu ništa tako jednostavno.

Plenković smiruje, ali HDZ Zadar - udara

Premijer je već izgrednika kojem prijeti 30 dana zatvora pozvao i na kavu u Banske dvore, ali mu je gospodin Ćustić uzvratio odbijenicom. S jedne strane, premijer Plenković se trudio smiriti strasti, objašnjavati da on nema ništa s time, da on nije naredio da policija urazumi one koji ga kritiziraju ili vrijeđaju na društvenim mrežama, Božinović se trudio ostaviti dojam da tu možda ima „nešto više“ što se ne vidi iz jednostavnog komentar na društvenim mrežama, odnosno, nekako opravdati prekomjernu revnost zadarskih snaga reda, no istovremeno je i tvrdio da tu nitko ništa iz politike ne naređuje policiji, da on „ne prima nikakve naloge“. Ali onda je cijeli obrambeni scenarij osmišljen u Zagrebu odlučio prekinuti sam od sebe Zadarski HDZ, predvođen predsjednikom Šimom Erlićem.

Oni su „prijetnje“ pokvarenim jajima povezali direktno s napadom na Banske dvore i tako dali malo konkretnosti onome što je PU Zadarska ostavljala kao slutnju iza suhoparnog policijskog rječnika. „Ako je spomenuti čovjek spomenuo gađanje jajima, tko kaže da netko drugi potaknut tim pozivom ne bi koristio neka druga sredstva?Nije tako davno prošlo od terorističkog napada na Banske dvore koji je svoj korijen također imao u raznim porukama mržnje, uostalom i preko društvenih mreža.“, naveli su u objavi Zadarski HDZ-ovci.

Ali onda su i sami sebe raskrinkali kao one koji su pratili Ćustića i njegove objave, a po svemu sudeći – i raspitivali su se o njemu kod susjeda. Ili su neki od njih njegovi susjedi?

„A što se tiče gospodina koji glumi 'veliku žrtvu represivnog sustava' o njegovim uvjerenjima najbolje svjedoče sumještani koji ga znaju kao jednog od onih 'kako vitar puše', a u novije doba pobornika i saveznika sekte Mira Bulja i Bože Petrova. Podsjeća li vas to možda na nekoga?“, napisali su u objavi lokalni HDZ-ovci i tako indirektno poručili javnosti da su upravo oni ti koji su pratili, iliti narodski rečeno špijunirali svog susjeda Ćustića, a onda ga po svemu sudeći i prijavili PU Zadarskoj kao prijeteću opasnost. Jer ako se njih pita, put od pokvarenih jaja do onog što je bilo pred Banskim dvorima je jako kratak i treba preventivno hvatati sve one koji bi nosali jaja tamo gdje se njima ne sviđa.

Je li bilo poziva iz HDZ Zadar u PU Zadarsku?

Činjenica da je navedeno da je Ćustić „pobornik“ državnih neprijatelja kalibra Bulj i Petrov govori da se malo duže pratilo objave Mladena Ćustića, ili se prisluškivalo što govori – možda za susjednim stolom u lokalnom kafiću? Možda je „špijun“ nosio i blokić u koji je upisivao opaske. Ili se snimalo mobitelom? Skupljalo dokaze?

U svakom slučaju, PU Zadarska je vrlo ozbiljno shvatila prijavu „susjeda“. A mali su izgledi da bi je shvatila tako ozbiljno da nije proistekla iz okrilja HDZ-ovskog susjedstva.

I tako je potraga za istinom o modelu češljanja društvenih mreža i vaganju što je prijetnja, što je narušavanje javnog reda i mira, a što nije, okončana u krilu lokalnog HDZ-a. U ovom slučaju su oni bili ti koji budno motre po društvenim mrežama i prijavljuju sumnjivce, a PU Zadarska je onda također revno preuzela posao obrade izgrednika. Plenković dotle iz Zagreba nastoji objasniti da on nema ništa s time, ali ima: on je taj koji emitira standarde, koji podučava HDZ od glave do repa što je „neprijatelj“ i kako ga tražiti, a onda lokalci, da ostave dojam kako su spremni ginuti za one na vrhu krenu i u „preventivne“ akcije, krenu češljati po terenu, malo špijati, pokušavaju nazrijeti tko bi mogao sazrjeti u neprijatelja. A onda i lokalna policija krene „riješiti problem“, nadajući se valjda pohvali s vrha. Da sedamdesetdvogodišnji Mladen Ćustić nije medije obavijestio da je završio u policiji zbog pokvarenih jaja, možda bi i bili pohvaljeni zbog svoje revnosti. Ovako Božinović hrabro trubi da nije dobio nalog od Plenkovića, ali morao bi malo dublje pitati i provjeriti: je li bilo nekih poziva na liniji Zadarski HDZ i PU Zadarska?