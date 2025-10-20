Temperature savršene, ali vrijeme baš i ne: Duž cijele obale stižu pljuskovi i grmljavina

Novi tjedan bit će u znaku južine. Anticiklona slabi, a tlak je u naglom padu. Sa zapada ispred frontalnih poremećaja stiže nam idućih dana topliji, ali vlagom bogatiji zrak.

PONEDJELJAK

Ujutro već više oblaka, ali još će biti to dojam barem djelomice sunčanog vremena, osobito u Slavoniji i Dalmaciji. Vjetar slab, ponegdje će i izostajati, ali na sjevernom Jadranu ubrzo će zapuhati slabo do umjereno jugo. Samo jutro podjednako hladno, na moru svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve više oblaka, već pretežno oblačno, posebice prema kraju dana. Ostaje i suho, a uz slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar - malo toplije. Temperatura između 15 i 17 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu još uvijek barem djelomice sunčano. Zapuhat će ponegdje slab do umjeren jugoistočnjak, a bit će ugodnije i malo toplije. Temperatura oko 16 °C.

U Dalmaciji djelomice, na jugu i dalje pretežno sunčano. No, oblaka kojih i bude često će to biti oni visoki prozirni. No, zapuhat će slabo do navečer i umjereno jugo. Temperatura oko 20 °C, dakle, ugodno toplo.

Na sjevernom Jadranu zato pretežno ponegdje i potpuno oblačno, osobito u Istri i na širem riječkom području gdje će do kraja biti slabe kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo, krajem dana i pojačano. Temperatura između 15 i 19 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od utorka nam slijedi promjenjivo razdoblje po izraženoj južini. Bit će osjetno toplije, kako ujutro, tako i danju. No, pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom u gorju i na zapadu, dok će u prvom dijelu tjedna u Slavoniji uglavnom izostajati. Najviše šanse za nešto više sunčanih razdoblja ima četvrtak, ali tada uz pojačan jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura će od četvrtka barem prolazno biti oko ili malo iznad 20 °C.

Foto: Rtl

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će kiša biti svakodnevna pojava, osobito u utorak na sjevernom dijelu moguće i obilna, a u srijedu duž cijele obale moguće u obliku pljuskova pa i onih praćenih grmljavinom. Bit će to vrijeme po umjerenom, u utorak i četvrtak jakom jugu. Ne baš svima najugodnije, ali barem ostaje razmjerno toplo.