Prema Hrvatskoj ide frontalni sustav: Jedna regija bit će posebno na udaru

Tjedan je počeo uz južinu, a tako će se nastaviti uz dotok toplijeg i sve vlažnijeg zraka. Zahvaća nas prostrani frontalni sustav sa zapada i sjeverozapada kontinenta, ali je još uvijek glavninom iza Alpa.

UTORAK

Većinom oblačno, ali manje hladno jutro, na kopnu bez mraza. No, na zapadu i tmurno uz povremenu kišu, koja će češće pa i lokalno izraženije padati oko Istre i Kvarnera, osobito u riječkom zaleđu. Koja kap može se već očekivati i na dalmatinskim otocima. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na moru vjetrovitije uz umjereno pa i već jako jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje oblačno, povremena kiša izglednija nego u prvom dijelu dana, ali neće je biti previše i bit će lokalna, pa bi ponegdje moglo i ostati suho. Vjetar slab do umjeren uglavnom južni, u gorju pojačan. Temperatura slična, oko 16 °C.

Na istoku sve oblačnije, ali do večeri ostaje uglavnom suho, zatim samo prolazno malo kiše. Uz većinom slab jugoistočni vjetar barem malo toplije, 18, 19 pa i lokalno čak 20 °C.

I u Dalmaciji porast naoblake, rijetko samo kraća sunčana razdoblja, a sve izglednija će biti mjestimična kiša, lokalno oko otoka može i zagrmjeti. Puhat će pojačano, prema otvorenome i jako jugo. Temperatura bez veće promjene, oko 20 °C.

Na sjevernom Jadranu tmurno i kišovito. Uz jako, moguće na udare i olujno jugo, lokalno može biti i bujičnih i urbanih poplava, osobito šire riječko područje. Temperatura između 15 i 19 °C, niža u gorju.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Promjenjivo pa i pretežno oblačno, a do petka i osjetno toplije, kako ujutro, tako i danju, čak iznad 20 Celzija. No, bit će povremene kiše, osobito na prijelazu s vjetrovitog četvrtka na petak moguće obilnije, a kišovito će čini se biti i u danima vikenda. Svježije od nedjelje kada prestaje južina.

Foto: Rtl Danas

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu većinom oblačno, osobito na sjevernom dijelu, gdje će biti najviše kiše. Obilnija oborina najizglednija u četvrtak, kada i jugo može biti olujne jačine, a bit će i pljuskova praćenih grmljavinom. Slijedi samo prolazno smirivanje u petak, pred nepovoljniji vikend. Temperatura bez veće promjene, ostaje većinom ugodno toplo.