Stiže promjena vremena: 'Zahvatit će cijelu Hrvatsku, a bit će i osjetno hladnije'

U petak je u većini krajeva prevladavalo sunčano, a takav će nam biti i vikend pod utjecajem visokog tlaka zraka koje se prostire iznad gotovo cijele Europe.

Sunčano će biti već od jutra i to u cijeloj zemlji, ali na Jadranu i dalje vjetrovito - osobito na sjevernom dijelu gdje će bura biti jaka s olujnim udarima. Umjerenog sjeverca bit će i u unutrašnjosti. Jutarnja temperatura malo niža nego danas - od 5 do 9 stupnjeva, a na Jadranu između 14 i 18 stupnjeva.

Poslijepodne se neće previše toga mijenjati osim što će naravno biti toplije. Prevladavat će sunčano uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura oko 22, 23 Celzijeva stupnja.

Na Jadranu slabljenje bure

Na istoku zemlje slično - suho, pretežno sunčano uz mali razvoj naoblake i toplo. Najviša temperatura između 21 i 23 uz slab sjeverozapadnjak.

Na Jadranu je najvažnije da će oslabjeti bura i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Najviša temperatura sutra slična kao danas - od 24 do 26 stupnjeva.

Na sjevernom dijelu također slabljenje bure i okretanje na umjeren sjeverozapadnjak. Bit će sunčano, a u gorskim krajevima uz umjeren razvoj dnevne naoblake. I u gorskoj Hrvatskoj u subotu toplo - uglavnom oko 20 stupnjeva.

Pogoršanje stiže u nedjelju navečer

Još će i nedjelja biti topla pa i razmjerno sunčana - barem prijepodne, a onda u drugom dijelu dana postupno naoblačenje sa zapada s kojim će navečer biti i kiše - najprije u Zagorju i u Gorskom kotaru. U noći na ponedjeljak kiša će zahvatiti sve krajeve tako da će ponedjeljak biti uglavnom oblačan, kišovit, ali i osjetno hladniji! Takav će nam biti i utorak, a onda od sredine tjedna razvedravanje i prestanak kiše, postupno će biti i sve toplije, no ipak ne ovako toplo kao što je danas i za vikend pred nama!

Na Jadranu još u nedjelju sunčano, uz više oblaka na sjevernom dijelu, u Istri krajem dana i malo kiše. Početkom novog tjedna i ovdje promjena vremena uz koju će biti pljuskova, grmljavine jakog juga, a od utorka jake bure i sjeverozapadnjaka s kojima će se onda i na Jadranu malo sniziti temperatura.

Ako možete, iskoristite vikend pred nama - bit će sunčan i topao u cijeloj zemlji, osobito subota!