U dijelovima Hrvatske očekuje se kiša. Meterolog otkrio i kakav će nam biti vikend

Iznadprosječno toplo poslijepodne za početak tjedna, pravo bablje ljeto. Danas ćemo opet biti pod utjecajem anticiklone, ovaj put nove sa sjeverozapada kontinenta, ali će kroz nju do Alpa stići jedan oslabljeni frontalni poremećaj. Taj će se poremećaj idućih dana raspadati, ali će vlaga stizati i do naših, uglavnom zapadnih, krajeva.

SRIJEDA

Danas ujutro u unutrašnjosti opet prilično maglovito, osobito na zapadu, već prijepodne i pretežno oblačno. No, najviše oblaka oko Istre, Kvarnera te u dijelu Gorskog kotara gdje se očekuje povremeno malo kiše ili rosulje. Sunčanije svakako u Dalmaciji, iako se i tu u zaobalju očekuje smanjena vidljivost zbog magle. Vjetar uglavnom slab, ali će pod Velebitom zapuhati slaba do umjerena bura. Najniža temperatura malo viša, na kopnu između 6 i 10 °C, a na Jadranu 15 i 18 °C, malo niža u zaleđu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve oblačnije, rijetko samo uz kraća sunčana razdoblja, a već je mjestimice moguće i malo kiše, ali izglednije je to navečer. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, pa uz to i oblake svježije nego danas. Bit će oko 17-18 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano, nešto više oblaka prema zapadu. Vjetar slab, a iako manje toplo, bit će to sasvim ugodno za ovo doba godine, između 18 i 21 °C.

U Dalmaciji djelomice na jugu i pretežno sunčano. Tek tamo krajem dana može nešto slabe kiše biti na širem zadarskom području. Vjetar slab s mora, ali na sjeveru navečer bura. Temperatura slična, između 22 i 24 °C, a i temperatura samog mora je tek za nijansu niža.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno, često i potpuno oblačno, osobito u gorju, a bit će i kišovitije nego u prvom dijelu dana. Bit će to umjerena škura bura, pod Velebitom s jakim, moguće i olujnim udarima. Temperatura malo niža, ali na vjetru će se činiti osjetno svježije.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti još u četvrtak dosta oblaka pa mjestimice može biti kiše, uglavnom u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Zatim opet tipične jesenske prilike uz sve više sunca nakon jutarnje magle. Magla se doduše može ponegdje dulje zadržati, ali gdje se ranije izdigne, bit će sasvim ugodno.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu do petka kiša u Istri, na Kvarneru pa i dijelu sjeverne Dalmacije. Nešto sunčanije čini se početkom vikenda, osobito na jugu, dok će se sjevernije opet početi skupljati oblaci uz postupno jačanje juga. Temperatura bez veće promjene, noći ugodne, dani tople.

