Malo kiše moguće je u ovim dijelovima zemlje, a onda stižu sunce i gotovo proljetne temperature!

Nakon uglavnom suhog vikenda početak tjedna ne donosi veću promjenu vremena. Naime, polje visokog tlaka zadržava se nad našim krajevima, no sa sjeverozapada će ipak danas stići ponešto vlage.

PONEDJELJAK

Prijepodne će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti dosta oblaka, štoviše ponegdje će i prevladavati oblačno vrijeme. Malo kiše past će najvjerojatnije na zapadu zemlje, ponajprije u Istri i oko Rijeke. Vjetar će biti većinom slab pa uz rijeke i po kotlinama može biti kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stupnjeva, na Jadranu između 13 i 18 stupnjeva. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne raste vjerojatnost i za dulja sunčana razdoblja, zadržavat će se suho vrijeme uz slab vjetar. Poslijepodnevna temperatura bit će između 17 i 20 stupnjeva. Slično i na istoku, najviša dnevna temperatura većinom od 18 do 20 stupnjeva, a uz promjenljivu naoblaku bit će i sunčanih razdoblja. Mjestimice će puhati slab jugoistočni vjetar.

U Dalmaciji i u drugom dijelu dana dosta sunčanih sati te tu i tamo poneki oblak na nebu pa će temperatura nerijetko dosegnuti i 24 stupnjeva. Uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, more će biti malo valovito. Na sjevernom Jadranu more mirno ili malo valovito, naime tek mjestimice će biti slabog južnog i jugozapadnog vjetra. Općenito, na zapadu zemlje podosta oblaka te i dalje mogućnost za mjestimice vrlo malo kiše, ponajprije u Istri i oko Rijeke te u Gorskom kotaru. Temperatura zraka od 17 do 22 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Prva polovina tjedna uglavnom suha, a utorak nakon mjestimične jutarnje magle i pretežito sunčan te ugodno topao. Od četvrtka promjenljivije pri čemu prema suboti raste i vjerojatnost za mjestimičnu kišu. Danju malo niže vrijednosti temperature, no bit će u skladu s dobom godine. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar zamijenit će istočni i jugoistočni.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu utorak i srijeda pretežno ili djelomice sunčani uz sjeverozapadnjak i buru. Od četvrtka jugo, a s njim i više oblaka te prema suboti i sve veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu. Jugo će potkraj petka i u subotu jačati pa će i jutra biti malo toplija, a dnevna temperatura se neće znatnije mijenjat, no ovisit će o sunčanim razdobljima.

