PONEGDJE MAGLA / Red sunca pa kiše: Promjenjivo u prvim danima nove godine. Nakon iznadprosječnih temperatura stiže zahlađenje

Prijepodne će biti djelomice sunčano, u središnjim i gorskim predjelima ponegdje s maglom. Na južnom Jadranu ujutro još moguća slaba kiša. Vjetar uglavnom slab, u Lici i Gorskom kotaru ponegdje umjeren jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadnjak. Ujutro oko nule ili u malom plusu, uz obalu od 6 do 11. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, prema večeri na sjevernom dijelu i u Zagorju i jak. Temperatura oko 9 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčanije, a prema večeri naoblačenje sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, a temperatura do 11. Dalmacija većinom djelomice sunčana. Sjeverozapadnjak slabi i okreće na jugo i južni vjetar u jačanju prema večeri. Danju od 12 do 16 stupnjeva. Sjeverni Jadran i gorje promjenjivo, navečer i pretežno oblačni, mjestimice s kišom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, ponegdje u Lici i Gorskom kotaru s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura do 11, uz obalu do 13.