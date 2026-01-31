Povratak minusa i magle: Meteorologinja otkrila kakav nas vikend čeka

Ujutro u većini kopnenog područja magla i niski oblaci. U usporedbi s proteklim jutrima - spustit će se temperatura i bit će opet minusa, osobito u gorju. Nad Jadranom više oblaka, a u Dalmaciji će pasti i malo kiše.

Poslijepodne se neće previše toga mijenjati. U većem dijelu unutrašnjosti magla će trajati dugo, a o njenom trajanju ovisit će najviša dnevna temperatura, od četiri do sedam Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu djelomice sunčano, a malo kiše moguće je i poslijepodne uglavnom na južnom dijelu.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

I u nedjelju će prevladavati oblačno, hladno uz slabe oborine-uglavnom kišu, a u gorju će padati susnježica i slab snijeg. Zatim promjenjivo oblačno, u utorak kiša uglavnom u gorju, a u srijedu i drugdje. U srijedu u višim predjelima opet susnježica, a u četvrtak magla.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu nedjelja vjetrovita uz jaku i olujnu buru koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti navečer na jugo. Jugo će u utorak pojačati na jako do olujno, a s njim će se naoblačiti uz kišu, moguće i pljuskove praćene grmljavinom. Jutra hladnija, ali danju bez većih promjena!

Vikend prohladan, u unutrašnjosti uglavnom siv i tmuran, a na Jadranu vjetrovit - osobito nedjelja.