FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SIV I TMURAN /

Povratak minusa i magle: Meteorologinja otkrila kakav nas vikend čeka

Pred nama je stabilan i uglavnom suh vikend što će nam vratiti maglu i hladnoću, a blizina ciklone na jugu Italije, Jadranu će donijeti malo kiše i u subotu i u nedjelju

31.1.2026.
7:03
Ana Bago Tomac
Zeljko Mrsic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ujutro u većini kopnenog područja magla i niski oblaci. U usporedbi s proteklim jutrima - spustit će se temperatura i bit će opet minusa, osobito u gorju. Nad Jadranom više oblaka, a u Dalmaciji će pasti i malo kiše.

Poslijepodne se neće previše toga mijenjati. U većem dijelu unutrašnjosti magla će trajati dugo, a o njenom trajanju ovisit će najviša dnevna temperatura, od četiri do sedam Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu djelomice sunčano, a malo kiše moguće je i poslijepodne uglavnom na južnom dijelu.

IDUĆIH DANA NA KOPNU 

I u nedjelju će prevladavati oblačno, hladno uz slabe oborine-uglavnom kišu, a u gorju će padati susnježica i slab snijeg. Zatim promjenjivo oblačno, u utorak kiša uglavnom u gorju, a u srijedu i drugdje. U srijedu u višim predjelima opet susnježica, a u četvrtak magla.

IDUĆIH DANA NA MORU 

Na Jadranu nedjelja vjetrovita uz jaku i olujnu buru koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti navečer na jugo. Jugo će u utorak pojačati na jako do olujno, a s njim će se naoblačiti uz kišu, moguće i pljuskove praćene grmljavinom. Jutra hladnija, ali danju bez većih promjena!

Vikend prohladan, u unutrašnjosti uglavnom siv i tmuran, a na Jadranu vjetrovit - osobito nedjelja.

VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SIV I TMURAN /
Povratak minusa i magle: Meteorologinja otkrila kakav nas vikend čeka