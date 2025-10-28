Ovaj tjedan 'oprat' će nas južina, temperature idu gore: Kiša u dijelovima Hrvatske

Jedno prolazno naoblačenje već polako napušta naše krajeve, a donijelo je manje kiše nego frontalni poremećaji i ciklone prošlih dana. Pritom jača greben anticiklone, a do kraja tjedna će nam pristizati topliji, od četvrtka i vlažniji zrak.

UTORAK

Već pred današnje jutro je krenulo brzo razvedravanje, a samo na jugu zemlje može još biti povećane naoblake uz mjestimičnu kišu. U unutrašnjosti lokalno magla, najčešće po gorskim kotlinama. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na moru bura, češće tramontana, ponegdje i jaka. Jutro podjednako hladno na kopnu, a svježe uz more.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu naoblaku, ali neće odviše kvariti dojam o vremenu. Zapuhat će opet slab do umjeren jugozapadni vjetar. Bit će i toplije, uglavnom između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, tek nešto oblaka oko gorja na zapadu ili dijelu Podravine. Vjetar slab južni, a temperatura malo viša, bit će oko 16 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčanije, mirnije te uglavnom ugodno toplo. Vjetar samo rijetko slab jugozapadni, a jugo će zapuhati tek kasnije navečer. Temperatura oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, tek se malo oblaka može skupiti oko Učke i u Gorskom kotaru, no suho. Naime, okreće na jugo i južni vjetar koji će jačati prema kraju dana. Temperatura malo viša, bit će uz more između 18 i 20, a u gorju 13 i 15 stupnjeva.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Slijede dani u znaku južine. Hladno samo još u srijedu ujutro, zatim osjetno toplije, štoviše iznadprosječno toplo i noću i danju uz umjeren povremeno i pojačan jugozapadni vjetar. Dnevni maksimalci nerijetko i preko 20 Celzija. Bit će tu i duljih sunčanih razdoblja, a nešto više promjenjive naoblake očekuje se od četvrtka. Uglavnom će ostajati suho u nizinskom dijelu zemlje, dok će kiše svakodnevno barem malo biti u Gorskoj Hrvatskoj.

Foto: Rtl Danas

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu sve promjenjivije uz umjereno i jako, od četvrtka ponegdje na udare olujno jugo. U srijedu mjestimična kiša na tmurnijem širem riječkom području, zatim povremeno i drugdje, a u Dalmaciji najizglednije i naviše čini se u petak. Nešto više sunca opet za vikend, ali ne i sasvim suho. Ipak, bit će razmjerno toplo.