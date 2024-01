SUNCE ĆE PONEGDJE PROVIRITI / Oblačno, vjetrovito, a ponegdje i kišovito: Idućih dana promjenjivo, ali temperature u dijelovima zemlje i do +17

U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Vjetar u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu slab i umjeren jugozapadni, u Lici i Gorskom kotaru i jak s olujnim udarima. Na ostatku obale jugo. Ujutro toplije, oko 7 stupnjeva, a na moru između 9 i 12 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, ponegdje s jakim udarima. Temperatura od 13 do 16. U Slavoniji, Baranji i Srijemu razvedravanje sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i južni vjetar, lokalno s jakim udarima. Živa će se ovdje u termometru penjati do 14 ili 15 stupnjeva. Dalmacija u drugom dijelu dana djelomice sunčana s više oblaka u zaleđu iz kojih tu i tamo može padati slaba kiša. Umjereno jugo jača - pa će ponegdje navečer imati i jake udare. Temperatura od 13 do 17. Sjeverni Jadran i gorje promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačni. U Istri i na otocima s duljim sunčanim razdobljima. Povremeno može padati slaba kiša, prije svega u Lici i Gorskom kotaru. Puhat će umjeren, na udare i jak do olujan jugozapadnjak. Na moru umjeren, prema kraju dana i jak južni i jugozapadni vjetar. Uz obalu oko 14, na otocima moguće i koji stupanj više, a u gorju između 9 i 12.